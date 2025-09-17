¿Por qué la jueza de la DANA de València va a prorrogar seis meses más la instrucción?

La jueza esgrime que la causa es compleja y quedan por escuchar decenas de perjudicados, testigos y peritos

La titular de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado prorrogar otros seis meses el plazo de instrucción de las diligencias previas 692/24, seguidas en relación a los fallecimientos y lesiones causadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

El nuevo plazo de seis meses comenzará a contar desde el 30 de octubre de 2025, fecha en la que vence el que está actualmente en vigor, que es de 12 meses, según un auto de fecha de este mismo miércoles de la instructora.

Quedan por escuchar decenas de perjudicados, testigos y peritos

La magistrada justifica la prórroga por la necesidad de "oír a decenas de perjudicados", así como a testigos y a peritos cuya declaración ya ha sido previamente acordada.

Igualmente, están pendientes de recibir informes y oficios o grabaciones de imagen y audio de la reunión del Cecopi del 29 de octubre que, según precisa la jueza, "no es descartable que la aportación o la unión al procedimiento se produzca con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción y pueda ser necesaria la práctica de otras diligencias".

"La causa es de gran complejidad y su finalización no es factible que tenga lugar en el plazo de un mes que resta para el vencimiento del plazo de instrucción", señala la instructora. Por tanto, "la prórroga se convierte en una medida absolutamente inevitable al objeto de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las partes".

Además de este auto, el órgano judicial ha notificado una diligencia de ordenación en la que se proveen diversos escritos, entre ellos el presentado por el presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana SA, en contestación a un oficio judicial fechado el pasado 15 de septiembre, y se cita a declarar a diversos perjudicados durante el mes de octubre.