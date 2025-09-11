Los audios del Cecopi complican la defensa de Salomé Pradas durante la DANA

La a exconsellera de Interior, Salomé Pradas, dio indicaciones de contenido el mensaje del ES-Alert, aunque lo ha negado ante la jueza

Un vídeo del Cecopi del día de la DANA muestra a Salomé Pradas dando indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert

Indignación tras conocerse un vídeo de la reunión del Cecopi del día de la DANA del 29 de octubre en el que se puede escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, dando unas indicaciones que coinciden con el contenido del mensaje Es-Alert que posteriormente se envió a los móviles de la población a las 20:11 horas y que ella negó haberlo hecho. Informa Andrea Sanchis.

En las imágenes, captadas alrededor de las 19.00 horas del 29 de octubre y difundidas este miércoles por TVE, se escucha a la exconsellera exponer indicaciones para el mensaje del ES-Alert: "Metedlo en el texto, por favor". Además, también pregunta: "¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo --presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar--? A mí no me apetece llamarlo".

El mensaje estaba preparado antes de las 19:00 pero se mandó a las 20:11

Entre las primeras reacciones destaca la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, para quien es "la prueba clara" de que a las siete de la tarde "ya tenían preparado" y "estaba escrito" el mensaje del Es-Alert que finalmente se envió a los móviles a las 20:11 horas.

Para la delegada, ese vídeo evidencia, además de la "realidad incontestable" de que el Es-Alert estaba preparado cuando a las 19 horas les "conectaron de nuevo" a quienes seguían la reunión de forma telemática, "la despreocupación y la pereza" de todo el Gobierno valenciano, por mucho que intenten "reescribir el relato de ese día".

Bernabé ha destacado asimismo que en ese vídeo se escucha a Pradas llamarla para que se conecte al Cecopi, a lo que ella le respondió que ya estaba conectada, y ha reivindicado que es la persona que más tiempo estuvo conectada a esa reunión, un total de "700 minutos".

Baldoví habla de "negligencia criminal"

También ha reaccionado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, para quien "estos audios demuestran la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad. Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de Emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la CHJ. Teníamos el peor Gobierno en el peor momento. Mientras se producían estas conversaciones, Mazón continuaba en el Ventorro".

Por otro lado, Baldoví ha denunciado que la dirección de À Punt "eliminó el audio del video en respuesta a una solicitud de documentación del grupo parlamentario Compromís, a pesar de que en otros videos remitidos sí que se escuchan, por ejemplo, conversaciones entre asesores de la Generalitat".

"Ahora entendemos por qué la dirección de À Punt impuesta por el PP y Vox censuró estos audios cuando nos envió el video en una respuesta parlamentaria. Es lamentable que ahora quieran iniciar una caza de brujas entre su equipo para encontrar al responsable de que estos diálogos salgan a la luz. Estaremos muy atentos para proteger a los profesionales de la televisión pública", ha advertido el síndic de la coalición.

Para Baldoví, "la verdad siempre, siempre, acaba saliendo a la luz. Y tarde o temprano los valencianos acabaremos sabiendo todo lo que pasó el día en que la negligencia de Mazón y su gobierno causó 229 muertos".

Audio "doloroso e indignante"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha asegurado que las imágenes de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana la tarde del 29 de octubre difundidas ayer con audio le producen "indignación y dolor" y ha sostenido que escucharlas resulta "doloroso e indignante" y que desde "el punto de vista político" es "totalmente inaceptable". "Dos horas antes de emitir el ES-Alert, la Generalitat era consciente de la situación", ha recalcado.

En un desayuno informativo de Forum Europa este jueves en València, Morant ha lamentado que la Comunitat Valenciana "no puede salir de aquel 29 de octubre que parece eterno" porque, según ha recalcado, "todavía no sabemos qué ocurrió" aquel día. "Más de diez meses después, todavía no somos capaces de saber, desde luego no por la fuente oficial, qué estaba haciendo el Consell, Carlos Mazón y los máximos responsables de una emergencia de nivel 2", ha expuesto.

"No me puedo ni imaginar lo que están sufriendo de nuevo las víctimas directas de la dana, sobre todo aquellos familiares de personas que murieron, los 228 muertos al ver esas reuniones que se eternizaban, en la que la falta de toma de decisión en los momentos concretos, adecuados y oportunos", ha afirmado.

"Las muertes eran evitables"

La ministra ha hecho hincapié en que gracias a las imágenes conocidas ayer se demuestra que a las siete de la tarde del 29O los responsables de la emergencia "seguían discutiendo qué mensaje ponían en el ES-Alert y tardaron todavía una hora y cuarto en enviarlo". "Tuvimos que escuchar frases tan rotundas como que, probablemente, la gente ya habría muerto de una hipotermia", ha censurado.

No obstante, ha matizado: "No, las muertes se produjeron por ahogamiento. Y esas muertes eran evitables". A su juicio, "si la gente hubiese recibido ese mensaje en un momento oportuno, se podía haber hecho algo para salvaguardar esas vidas".