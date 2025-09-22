Álex Aragonés 22 SEP 2025 - 17:07h.

Desconocidos se reúnen para leer sus propio libros en silencio y después hablar de ello: "Me siento más tranquila conociendo gente"

Una forma original de socializar y hablar en profundidad: "Me aburre que me pregunten 'a qué te dedicas', aquí vas directo a 'cuál es la moraleja del libro'"

Barcelona"Leer puede ser un acto muy individual, pero a veces puede convertirse en algo social". Así definen algunos apasionados a la lectura una afición que en Barcelona ha llegado a otra dimensión con las 'Silent Reading Parties', fiestas donde grupos de desconocidos se reúnen para leer en silencio y posteriormente hablar de ello en un ambiente distendido con el amor por los libros como punto de conexión.

Francesca Catalonia es la fundadora de los grupos de lectura BCN Chat 'n' Chapters, donde la gente queda en el Parc de la Estació del Nord con sus libros en mano para pasar un rato al aire libre que permite socializar y en un ambiente opuesto al de las discotecas.

"Leemos todos juntos en silencio durante una hora y después formamos pequeños grupos y comentamos los libros. Es un motivo de conocer gente mientras haces algo que te gusta", explica Francesca a Informativos Telecinco sobre una propuesta apta para lectores, que también realizan algunas librerías como Finestres, que tiene previsto realizar una cita similar en septiembre llamada 'Silencio: estamos leyendo'.

Un grupo con diferentes 'portadas'

"La idea no es sólo leer, porque Barcelona es una ciudad muy vibrante, hay mucha gente y es un ambiente perfecto para este tipo de quedadas", añade la fundadora de BCN Chat 'n' Chapters sobre un plan que permite establecer conexiones entre los presentes: "Un libro puede ser un buen motivo para romper el hielo, conocer a alguien e incluso aprender idiomas porque tenemos mucha gente que acaba de llegar".

Fiestas donde la lectura permite establecer un diálogo espontáneo entre los participantes: "En otros lugares siempre tienes que hacer las mismas preguntas de "'qué haces aquí' o 'de qué trabajas', esto es más natural". Uno de estos lectores es Daniel Navarro, quien disfruta desde hace un año de las 'Silent Reading Parties': "Te abre bastante la mente".

Cada uno decide hablar del libro que más le interesa: "Hay gente que lee tanto crímenes como libros de psicología. Se abren mucho a nivel personal. Quizás alguien está leyendo un libro porque le recuerda a su padre o jardinería porque le gusta".

"En la discoteca me cuesta y soy más 'RoboCop'"

Este ambiente distendido también permite encontrar el amor más allá de una recomendación de un libro. "Es más fácil conocer a alguien con quién eres afín. Actúa de buen filtro. Hay gente que brilla en diferentes aspectos, yo en la discoteca me cuesta un poco más y soy más 'RoboCop', pero aquí a la hora de conocer los intereses de otras personas brillo un poco más porque es un ambiente más relajado", admite Daniel.

Quedadas que se pueden considerar como fiestas donde se reúnen gente con todo tipo de intereses. "Hay un intercambio cultural y en este caso literario, pero no es como uno piensa del estándar de fiesta con música y baile. Leer puede ser un acto muy individual pero a veces puede convertirse en algo social", admite Camilo, otro de los lectores.

En el caso de Lara, los libros son una manera de encontrar vínculos con otras personas: "¿por qué quedarme en casa un domingo leyendo sola si puedo hacerlo aquí rodeada de gente? A mi no me va nada la fiesta de alcohol, fiesta a tope... Aquí me siento más tranquila conociendo gente. La pregunta que más me aburre es la de 'a qué te dedicas', aquí vas directo a 'cuál es la moraleja de tu libro'".