Los bomberos mantienen dos dispositivos para encontrar a dos buscadores de setas: uno de ellos tiene 83 años

En el caso del desaparecido en Bóixols, los efectivos han peinado hasta 400 hectáreas sin éxito

BarcelonaEl otoño se convierte en la temporada alta de setas, lo que lleva a muchos 'boletaires' a buscar este tipo de hongos comestibles en plena naturaleza. Una actividad que en algunos casos puede llevar a la desorientación en los bosques, como ha ocurrido en Bóixols (Lleida) y Gombrèn (Girona), donde los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan a dos personas desaparecidas desde el pasado martes y miércoles.

Uno de ellos se trata de un 'boletaire' de 83 años perdido desde el martes por la noche en Bóixols. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso sobre las 18:32 horas y los bomberos iniciaron un dispositivo de búsqueda, peinando hasta 400 hectáreas para dar con el paradero del hombre.

En la zona había hasta 40 efectivos de bomberos. Entre ellos profesionales y voluntarios, del grupo de actuaciones especiales (GRAE), del grupo canino de búsqueda (GRCR), enfermeros del Grupo operativo de apoyo (GROS) y drones. Pese a ello, el dispositivo no culminó con el hallazgo del hombre, por lo que siguieron buscándolo durante toda la noche y madrugada.

Los bomberos continuarán este jueves buscando al 'boletaire', con una búsqueda intensiva de unas 80 hectáreas con la ayuda de diferentes grupos de actuaciones del cuerpo de emergencias.

Otro 'boletaire' desaparecido

El cuerpo también tiene en marcha un dispositivo de búsqueda para hallar a otro buscador de setas desaparecido en Gombrèn (Girona) desde este miércoles sobre las 22.25 horas.

El dispositivo de búsqueda está conformado por una cuarentena de efectivos y cuenta con el equipo de drones, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR), el grupo de apoyo de actuaciones forestales (GRAF) y el equipo de prevención activa forestal (EPAF), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Llamamiento a la prudencia" de los bomberos

La previsión de lluvias que azotó Cataluña este fin de semana llevó a los Bomberos de la Generalitat de Cataluña ha hacer un "llamamiento a la prudencia" por las salidas al medio natural, especialmente el domingo cuando la predicción indicaba la llegada de una perturbación que afectaba al territorio hasta el lunes de forma extensa.

"Con la llegada del otoño, un gran número de personas se desplazan a los bosques con el afán de pasar un rato de recreo y llenar de setas los cestos. Este año, esta última semana de septiembre, los Bomberos de la Generalitat ya han realizado ocho servicios de investigaciones y rescates de 'boletaires' que se han desorientado o han sufrido un accidente", explicaron.

Recomendaciones antes de salir de casa

Ante esta situación, el cuerpo recuerda que es "imprescindible" que antes de salir a por setas consulten la previsión meteorológica y se informe de la zona si no la conoce: "En caso de que donde tenga previsto realizar la actividad la situación meteorológica no sea buena, valore la idoneidad de realizar la salida otro día"

También destacan la importancia de llevar el equipamiento de ropa y calzado adecuado, comida, agua y ropa de abrigo: "Especialmente para los buscadores de setas, llevar colores vivos facilitará su localización si se pierde".

En el caso del teléfono móvil, la bateria "bien cargada" es primordial, del mismo modo que el uso de mapas o una aplicación: "Así puede orientarse si se pierde y puede llamar al 112 en caso de necesidad. No vaya solo, mantenga siempre el contacto visual o verbal con la persona que le acompaña y tenga claro el recorrido. También hay que tomar puntos de referencia para orientarse: caminos, barrancos, el lugar donde ha dejado el coche, etc.".

Por último, los bomberos recuerdan a la ciudadanía que tienen a su disposición la página Temporada de setas, donde pueden consultar todos los consejos de seguridad, tipos de setas comestibles y no comestibles e información de servicio para la temporada de setas.