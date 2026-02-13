La Estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura este viernes, pendiente del tiempo

La Aemet activa alerta naranja a Andalucía por lluvia, viento y oleaje, con hasta 180 l/m2 en Grazalema
La borrasca Nils se cobra su primera víctima mortal tras derrumbarse un techo de una nave industrial en Barcelona
La borrasca Nils, la séptima de 2026, ha dejado situaciones extremas a causa de las intensas rachas de viento, de más de 100 km/h, en buena parte de Cataluña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avisa de la llegada del nuevo temporal Oriana. La borrasca que traerá tormentas de lluvias. En Andalucía, hay avisos naranjas en Cádiz por precipitaciones en zonas, que todavía no se han recuperado de las crecidas de los ríos, inundaciones, mientras que en Granada, Almería y Málaga se activan las alertas por vientos en las zonas costeras.
El paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo, con una masa de aire polar húmeda con frentes asociados barrerán toda la península, dejando precipitaciones generalizadas, también en Baleares. Los mayores acumulados se prevén en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas.
El Govern traslada su pésame a la familia de la mujer fallecida tras caerle un pedazo de techo de una nave en Barcelona
El presidente en funciones de la Generalitat, Albert Dalmau, ha expresado en su cuenta de X el pésame en nombre del Govern y de la sociedad catalana por "la muerte de una vecina de Barcelona" a raíz del episodio de viento en Cataluña.
Andalucía mantiene 50 carreteras cortadas por las secuelas del temporal de lluvias
Las inundaciones provocadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 50 están en Andalucía.
Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es la más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.
La borrasca Oriana pone a toda España en alerta por vientos, lluvias y nieve
Toda España, salvo La Rioja y Navarra, está en alerta meteorológica por el impacto de la nueva borrasca Oriana, que sacude al país y que mantiene avisos por fuertes vientos, lluvia, nieve o/y oleaje en 15 comunidades, de las cuales doce están en nivel naranja, con riesgo importante, junto con ambas ciudades autónomas, y el resto en amarillo. El paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo y la entrada de una masa de aire polar húmeda dejará precipitaciones generalizadas, también en Baleares, aunque los mayores acumulados se prevén en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía.