La Estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura este viernes, pendiente del tiempo

Zoe Armenteros 13 FEB 2026 - 08:38h.

La Aemet activa alerta naranja a Andalucía por lluvia, viento y oleaje, con hasta 180 l/m2 en Grazalema

La borrasca Nils se cobra su primera víctima mortal tras derrumbarse un techo de una nave industrial en Barcelona

La borrasca Nils, la séptima de 2026, ha dejado situaciones extremas a causa de las intensas rachas de viento, de más de 100 km/h, en buena parte de Cataluña, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que avisa de la llegada del nuevo temporal Oriana. La borrasca que traerá tormentas de lluvias. En Andalucía, hay avisos naranjas en Cádiz por precipitaciones en zonas, que todavía no se han recuperado de las crecidas de los ríos, inundaciones, mientras que en Granada, Almería y Málaga se activan las alertas por vientos en las zonas costeras.

El paso de la borrasca Oriana hacia el Mediterráneo, con una masa de aire polar húmeda con frentes asociados barrerán toda la península, dejando precipitaciones generalizadas, también en Baleares. Los mayores acumulados se prevén en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, Estrecho y sierras de Andalucía, especialmente en sus vertientes oeste, pudiendo ser fuertes y persistentes, sin descartar que en Andalucía vayan acompañadas de tormentas.