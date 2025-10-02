Redacción Cataluña 02 OCT 2025 - 16:19h.

Sus abogados explican que la deuda estaba vinculada a su estado de salud mental: afectó a su capacidad de gestión de finanzas

BarcelonaEl Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona ha perdonado una deuda de 22.875 euros a un hombre, cuya insolvencia se originó por su adicción a las compras compulsivas y la solicitud de préstamos para poder mantener su nivel de vida, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Bergadà Abogados ha explicado que la deuda del hombre, que ocupaba un puesto administrativo en una empresa de comercio internacional "con ingresos acordes a su nivel de vida", estaba "estrechamente vinculada" a su estado de salud mental, que afectó "significativamente" la capacidad para gestionar de manera adecuada sus finanzas.

Sin embargo, "de manera gradual y casi imperceptible", el afectado desarrolló un comportamiento de compras compulsivas que le llevó a pedir préstamos para cubrir sus gastos básicos y mantener su sustento diario y estilo de vida. Eta situación compulsiva de adquisición de bienes se fue intensificando y “la pelota se fue haciendo cada vez más grande".

Terapia y sobreendeudamiento

Así llego a septiembre de 2023, cuando decidió buscar ayuda profesional y comenzó a asistir a terapias psicológicas. Este proceso de recuperación le permitió tomar conciencia de sus problemas de adicción, que actualmente está tratando. Pese a ello, sus deudas superaban su capacidad de pago, por lo que los ahorros y la ayuda de sus familiares fueron insuficientes.

En julio del año pasado, una amiga del hombre le recomendó que se pusiera en contacto con Bergadà Abogados, ya que ella había pasado por un sobreendeudamiento y había sido exonerada del pasivo insatisfecho gracias al trabajo realizado por el bufete. "Nos encontramos con una persona trabajadora y comprometida. Su caída económica fue consecuencia directa de una patología que está tratando con responsabilidad. Para nosotros era evidente que se trataba de un deudor de buena fe”, explican.

"Todavía estoy asimilando que aquella pesadilla ha terminado"

Un proceso que finalizó con la resolución del Juzgado Mercantil número 9 de Barcelona, que perdonó al hombre una deuda de 22.875,02 euros. “Todavía estoy asimilando que aquella pesadilla ha terminado”, afirma el hombre que ahora ve "completamente diferente el futuro" al no tener encima "la pesada mochila de las deudas", lo que le permite empezar de cero.

Un auto que para Bergadà Abogados no solo representa un alivio económica, sino también emocional: "El objetivo de esta ley es dar una segunda oportunidad a las personas que lo merecen. No estamos hablando de irresponsables financieros, sino de personas que han atravesado momentos personales complejos y quieren rehacer su vida sin el lastre de unas deudas imposibles de asumir”.

Por ello, la abogada que ha llevado el caso y socia fundadora de Bergadà Abogados, Marta Bergadà, destaca que “éste es un claro ejemplo" de cómo la salud mental puede tener "un fuerte impacto" en la estabilidad financiera de una persona: "Afortunadamente, la Ley de la Segunda Oportunidad permite ofrecer una solución legal y humana a estas situaciones tan críticas”.