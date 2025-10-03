Álex Aragonés 03 OCT 2025 - 16:29h.

Agrupaciones culturales, más de un centenar de personas y el alcalde de Manresa rindieron homenaje a un negocio familiar que abrió en 1965

Ana "nunca hubiese imaginado" este emotivo final: "Si mis padres lo vieron desde el cielo, estarían emocionados"

BarcelonaUn negocio familiar de moda en Manresa (Barcelona) ha cerrado para siempre sus persianas a lo grande, con una fiesta con más de un centenar de personas en plena calle para rendir homenaje a Ana Ballesteros, la propietaria de una tienda sin relevo generacional que abrieron sus padres hace 60 años y del que "nunca hubiese imaginado" un final con una despedida repleta de danzas, agrupaciones culturales y la asistencia del alcalde del municipio catalán.

"Fue totalmente inesperado. La tienda la tengo en un trozo corto de calle con la iglesia delante. Por la mañana leí unas placas que ponía 'prohibido aparcar por un acto'. Pensé que vendría un pez gordo a la iglesia, pero lo que no me imaginaba que fuese para mí", explica a Informativos Telecinco la propietaria de la tienda Confección y género de Punto Ana Ballesteros.

Ana cumplió años el pasado 23 de septiembre, día en el que ya podía jubilarse. Una decisión que decidió alargar hasta el 30 de septiembre: "Por una semana ya acabé el mes. No cerraría nunca si tuviese que vender todo, he vaciado mucho, pero decidí acabar el mes y trimestre".

"Estaba temblando de la emoción"

Su último día en la pequeña tienda familiar fue el pasado martes. Una jornada emotiva que pensaba que tan solo compartiría entre los clientes que frecuentasen el local. Lo que no esperaba era la sorpresa que los vecinos y agrupaciones culturales de Manresa le habían preparado en la calle: "A partir de las 15:00 horas ya no dejaban aparcar. Pero como tuve faena todo el día no tuve tiempo ni de pensar qué era".

De ver la tienda abierta por última vez a bajar la persiana y llevarse una sorpresa que no olvidará en toda su vida: "Un señor que estaba despachando me dijo si las sillas que estaban fuera eran para sentarse, le dije que no tenía ni idea. Pero al salir vi de golpe un trozo de calle repleto de gente, me quedé sin palabras. Tuvieron que pedir permiso, cortaron hasta la calle y prohibieron aparcar. Fue una cosa muy emotiva. Estaba temblando de la emoción".

Hasta 12 agrupaciones culturales estuvieron esperando a Ana Ballesteros en un acto improvisado en el que el folkore de Manresa marcó el homenaje con todo tipo de bailes tradicionales. "Hubo bailes que solo se hacen a gente traspasada o gente muy importante. También la Bolangera de Manresa, que es un baile participativo que se hace para la fiesta mayor", afirma Ana Ballesteros, quien se animó a bailar una de las sardanas.

"Somos de las tiendas de toda la vida que están desapareciendo"

Para la propietaria del negocio familiar, su actividad cultural desde hace años en Manresa, donde ha colaborado con diferentes entidades de sardanas, y su pasión por la fotografía le han llevado a sentir el cariño del público con motivo de su jubilación: "Me gusta mucho hacer fotos y enviarlas a la gente que salen".

Un día para el recuerdo en el que también asistió el alcalde de Manresa y la regidora de Cultura. "Me entregaron un cuadro donde salgo a partir de muchas fotografías pequeñas. Sale mi cara, con la cámara y las gafas bajadas", explica emocionada Ana, quien recibió el cariño de los presentes y también de aquellos que ya hicieron lo propio pasándose por el establecimiento en sus últimos días de vida.

"Hay mucha gente que me ha deseado buena jubilación y que me echarían de menos. Somos de las tiendas de toda la vida que están desapareciendo. Ahora en Manresa hay un goteo de tiendas antiguas que están cerrando. Es bastante continuo. Algunos entraron a despedirse, aunque a muchos los he visto por el barrio", lamenta la propietaria de un negocio que abrieron sus padres en 1965.

"Si mis padres lo vieron desde el cielo, estarían emocionados"

Para Ana, la despedida también ha supuesto un homenaje para su padre y madre: "Si mis padres lo vieron desde el cielo, estarían emocionados de ver cómo me quiere la gente. Me lo han demostrado. Con estas cosas ves realmente que hay amistades fuertes, pero en el día a día cada uno tiene sus problemas, pero cosas así lo recordaré toda la vida".

Entre las agrupaciones culturales que estuvieron presentes en el acto destacan el Grup Sardanista Dintre el Bosc, l’Agrupació Cultural del Bages, el Grup de Dansa Cor de Catalunya, l’Esbart Manresà, l’Associació per la dansa Estudi Folk, el Casal Cultural Dansaires de Manresa y l’Associació Sardanista Bon Rotllo i dels Geganters.