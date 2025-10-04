Álex Aragonés 04 OCT 2025 - 12:00h.

El encuentro está previsto para el 25 de abril en Barcelona y el artífice de la idea ya tiene en su agenda a casi 10.000 tocayos

La quedada pretende superar las 2.325 personas, con el nombre de Iván, que hicieron historia en 2017 enBosnia y Herzegovina

Compartir







Barcelona'Marc' ha sido durante años el nombre más puesto en Cataluña. Una tendencia que ha ido decreciendo, con la irrupción de otros como 'Martí', y que un hombre está intentando revertir a lo grande con una acción que puede hacer historia en Barcelona: "Estamos organizando la gran quedada de Marcs para batir un Guinness World Record".

Esta es la idea en la que Marc Leal trabaja para juntar en un mismo lugar a todas las personas posibles con su mismo nombre. Una hazaña en la que como mínimo deben participar 2.326 personas para superar los 2.325 participantes, con el nombre de Iván, que hicieron historia en el año 2017 en Bosnia y Herzegovina.

De momento, Marc ya tiene en su agenda a casi 10.000 tocayos desde que decidió empezar a organizar el evento a finales de agosto. "En un día llegamos a 300 personas y en tan solo un mes ya tengo siete grupos de WhatsApp llenos y también en Telegram", explica el hombre de Granollers, que trabaja como relaciones públicas en una discoteca en Barcelona.

PUEDE INTERESARTE Un contratiempo entorpece el camino de dos reconocidos influencers de fitness hacia el Guinness World Records

El 25 de abril, un día para la historia

Una "locura", cada vez está más asentada y con fecha marcada en el calendario, para intentar hacer historia y entrar en el libro de los Guinness. "Lo haremos el 25 de abril, que justamente es el día de San Marcos". Un día en el que espera que los famosos que comparten su nombre también se animen.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Soy amigo de Marc Cucurella. Desde el primer momento le expliqué la idea, me dijo que le fuese avisando de las novedades. Puede que venga, si por cuestiones de agenda puede coordinárselo", admite el artífice de un encuentro en el que su gran sueño sería que el flamante campeón de la MotoGP asista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Sería espectacular que Marc Márquez venga. Haremos lo posible para contactar con él. Lo mismo con Marc Gasol, Marc-André Ter Stegen o Marc Casadó", añade el joven catalán. Sea conocido o no, todos aquellos que compartan el mismo nombre deberán llevar el DNI para que la organización Guinnes World Record pueda verificar la identidad.

Una fiesta que traspasa fronteras

Un momento que pasará a la historia y que tan solo durará cinco minutos: "Cada Marc deberá pasar por un control de acceso, donde tendrán que registrarse en persona". Aunque la fiesta durará todo el día con diferentes actividades que los propios asistentes han organizado.

Es el caso de una colla castellera. "Tenemos un grupo casteller, un grupo sardanista, una charanga y diablos. Ellos se han ido uniendo y coincide que justo la colla Marrecs de Salt hace un pilar solo con Marcs cada 25 de abril". Una gran fiesta donde no solo habrá personas que vivan en Cataluña.

"Ya se están organizando dos buses desde la Comunidad Valenciana. También nos han escrito de Zaragoza", explica orgulloso Marc sobre un evento donde el quebradero de cabeza está en encontrar un sitio donde quepan al menos 10.000 personas. "Hasta hace una semana decíamos que quizás en una plaza pequeña ya iba bien, pero con la magnitud que estamos cogiendo necesitamos un espacio grande".

"Ahora mismo, el récord está asegurado"

Se trata de un sueño a lo grande, que les ha llevado a contactar con el FC Barcelona o el RCD Espanyol para utilizar sus instalaciones. "Si vienen 10.000 personas más acompañantes, esto se puede ir de madre y llegar a 20.000 tranquilamente. Y aún quedan seis meses para hacer historia".

Un optimismo que impera entre todos los futuros asistentes, aunque el 25 de abril se saldrá de dudas si todos aquellos que forman parte de los grupos asistan al evento en persona para completar el Guinness World Record: "Esto lo he contado como si fueran números de una discoteca. Si se apuntan en una lista 5.000, acaban viniendo un 30%. Ahora mismo, el récord está asegurado porque somos casi 10.000, por lo que 3.000 vendrán seguro".

De una idea entre cervezas a un posible Guinness

La idea surgió en una tarde de amigos, entre cervezas en pleno agosto. "Un amigo venía justo de Madrid, donde estuvo haciendo una quedada de Jorges. Eran unos 60", recuerda Marc, quien decidió subir el listón para batir un récord pero con su nombre. Así logró juntar a medio millar de personas y abrir una cuenta en redes para ir agrupando a más gente.

"Al día siguiente nos levantamos y teníamos casi 400 solicitudes más en el grupo", recuerda sobre un 'boom' en el que con el transcurso de las semanas han superado cualquier tipo de expectativa. "Al trabajar de relaciones públicas ya conocía a mucha gente que compartía mi nombre, pero lo que no esperaba era tener a más de 6.000, guardados en contactos", sentencia el creador de una quedada con la que espera hacer historia a nivel mundial y que su nombre vuelva a ser el más utilizado en Cataluña.