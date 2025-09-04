'La mirada critica' habla en directo con una afectada del caos ferroviario

Pasajeros invaden las vías cerca de la estación de Atocha, en Madrid, tras una avería eléctrica que afectó a varias líneas de Cercanías

Óscar Puente comparece en el Congreso para hablar sobre el caos ferroviario. El ministro prefiere referirse a incidencias, pero los usuarios de los trenes no opinan lo mismo. Durante este verano, la situación ha sido complicada: trenes parados, viajeros atrapados en los vagones durante horas a más de 40 grados, gente caminando por las vías… En el inicio de la operación salida, un fallo en la catenaria afectó a 70 trenes y a miles de pasajeros. Muchos han sido los problemas acumulados desde principios de año: un fallo informático relacionado con el efecto 2000, el robo de cable, la falta de tensión en la catenaria o incluso el descarrilamiento de un tren.

'La mirada crítica' habla en directo con Sylvia García, una afectada por el caos ferroviario, que da su opinión sobre el mensaje positivo de Óscar Puente acerca de los trenes en España: "Este mensaje lo dio justo el año pasado, cuando yo misma viví un retraso de 210 minutos, lo que él mismo negó en el Senado".

Sylvia García, afectada por el caos ferroviario: "Hay una clara falta de mantenimiento"

Sylvia describe la situación que viven a diario: "Estamos viviendo una situación tensa y difícil. Yo no uso el tren de cercanías, uso el tren Avanza para desplazarme a diario de Madrid a Segovia, y es un trayecto que utilizamos 3.000 personas cada día. Pero si nos vamos a la línea Madrid-Segovia-Valladolid, hablamos de 7.000 personas. En verano hemos vivido situaciones muy complicadas, con retrasos de más de una hora".

Además, señala lo que para ella es la raíz del problema: "Es muy claro, el mantenimiento. Nos hemos olvidado del mantenimiento, hay una clara falta de mantenimiento. En nuestra línea hay muchos problemas con la catenaria".