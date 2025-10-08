La mujer del hombre detenido por presuntamente violar a su hija en Lleida le denuncia por malos tratos

Gonzalo Barquilla 08 OCT 2025 - 15:09h.

La mujer del hombre de 40 años detenido por presuntamente violar a su hija en Lleida le ha denunciado por supuestos malos tratos

El acusado fue arrestado y puesto en libertad, pero volvió a ser detenido por quebrantar una orden de alejamiento que le impusieron

La mujer del hombre de 40 años detenido por presuntamente violar a su hija de 21 en plena calle en la ciudad de Lleida le ha denunciado este pasado martes por la tarde por supuestos malos tratos.

Los presuntos hechos ocurrieron en Colombia cuando ambos residían allí, pero ha sido esta semana cuando la mujer ha relatado los hechos en comisaría para denunciarle. Así lo han explicado los Mossos d'Esquadra, según recoge 'Europa Press'.

El acusado ha pasado a disposición judicial en la mañana de este miércoles después de que la policía catalana le detuviera por quebrantar la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso tras declarar el lunes por la presunta violación, que ocurrió la madrugada del domingo en una calle de Lleida.

La víctima aseguró ante las autoridades que "no era la primera vez"

La agresión sexual se produjo en el exterior de la Llotja, en la avenida Tortosa, cuando una patrulla sorprendió al hombre cometiendo la violación contra su hija, una joven de 20 años, frente a su otro hijo, un menor de ocho años.

La víctima aseguró ante las autoridades que "no era la primera vez" que ocurría una agresión sexual de este tipo por parte de su progenitor. El caso ha generado una gran conmoción.