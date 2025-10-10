Álex Aragonés 10 OCT 2025 - 15:59h.

El detenido accedió al establecimiento disfrazado con un paraguas, gabardina, gafas y un sombrero para que no se le reconociera

El hombre llegó de forma directa y conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba con cinta o abriendo el paraguas

BarcelonaDisfrazado con un paraguas, gabardina, gafas y un sombrero. Podría tratarse del Inspector Gadget, pero esta vestimenta fue la utilizada por un antiguo trabajador de un salón de juegos interactivo de Barcelona para cometer un robo, en el que se llevó 52.000 euros de la recaudación del negocio.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de abril, cuando las víctimas se dieron cuenta de que un hombre habría accedido al interior del establecimiento y sustrajo el dinero de la recaudación del negocio, pese a que no había ninguna señal de forzamiento de accesos y no se activó la alarma.

Una situación en la que las cámaras de seguridad jugaron un papel clave para conocer a la persona que podría ser la autora de los hechos, aunque en las imágenes aparecía un hombre disfrazado para evitar ser reconocido y se apreciaba como llegó de forma directa y conocía la ubicación de las cámaras y las inutilizaba con cinta o abriendo el paraguas.

Puso su fecha de cumpleaños como clave de la caja fuerte

Los investigadores averiguaron que el trabajador de 39 años, antes de ser despedido, habría cambiado los códigos de seguridad de una de las cajas fuertes y puso como contraseña la fecha de su cumpleaños, además de crear códigos de desactivación de alarma, para desactivarla al acceder al establecimiento.

Ante estos hechos, la policía catalana estableció el pasado 2 de octubre un dispositivo de localización y detención del hombre, llevando a cabo una entrada y pesquisa en su domicilio, donde se intervinieron 9.000 euros en metálico. Una acción al más puro estilo Inspector Gadget, que llevó al detenido a pasar a disposición judicial el pasado 4 de octubre.