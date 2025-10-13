La DANA 'Alice' ha dejado momentos de mucha tensión en Tarragona, donde la Aemet ha activado los avisos naranjas y carreteras cortadas

La DANA Alice dejará fuertes precipitaciones hasta el martes por la tarde en Baleares, Cataluña y Valencia

Compartir







La DANA sigue dejando varios incidentes en zonas como Tarragona. Hasta la zona se ha desplazado la reportera Carol Gramunt para mostrar cuál es la situación de muchos vecinos afectados por el temporal. "En numerosas viviendas el agua entró con gran violencia y llegó a alcanzar alturas de casi dos metros. Araceli, la propietaria de una de estas casas nos cuenta que tuvo que subir a la primera planta con su mascota para salvarse la vida y esperar a que bajara el agua". Informa en el vídeo L. Esteban.

"Esta propietaria define la escena como un auténtico terror y lamenta haberlo perdido todo. También nos cuenta que otros vecinos del municipio están en la misma situación que ella y llevan todo el día limpiando para intentar volver a la normalidad lo más pronto posible".

Con sus propias manos y unidos ante esta catastrófica situación, los vecinos de Godall intentan limpiar los destrozos de una riada que llegó antes de lo esperado: "Cuando nos llegó a todos la alarma el agua estaba ya por todo el pueblo". El barranco de la Caldera no fue capaz de soportar las intensas lluvias y se desbordó con tanta fuerza que el agua irrumpió en sus casas, ahogando recuerdos y amontonando lo que ayer era su vida: "Vi como me rompía las ventanas del comedor, ya me marché para arriba y lo único que escuchabas era muchísimo ruido de agua. Escuchaba también unos sonidos que exactamente no sabía lo que eran".

Misma imagen viven en la Rápita, donde se llegaron a acumular más de 300 litros por metro cuadrado en 72 horas: "Fue un auténtico desastre, la verdad. Fue una locura". La fuerza del agua fue capaz de arrastrar coches e inundó bajos y garajes. Cuando el agua se retira, aflora la magnitud de lo sucedido: "Hay gente que ha perdido prácticamente todo".

Algunos de los momentos de tensión de la DANA

Los coches siguen encajados, muchas infraestructuras han quedado afectadas y personas aún sorprendidas por cómo la fuerza del agua ha arrasado todo a su paso en cuestión de pocas horas: "Terrorífico, no hay palabras para describirlo, no hay palabras". Vecinos y voluntarios trabajan a contrarreloj para limpiar el barro y se preparan para pasar la noche. Aún hay cuatro carreteras cortadas y la AEMET mantiene el aviso naranja en Tarragona.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una de las imágenes más impactantes que ha dejado la DANA 'Alice' es el rescate de Emilia, que surcaba la riada a bordo de su congelador. Fue lo primero que vieron los bomberos al entrar a su casa, un metro de agua y una nevera flotando a la deriva. En tierra le esperaba su hija y tras poner a salvo a Emilia, seguía el rescate. Quedaba su marido, Rodolfo, de 88 años. Se respiraba serenidad en el piso superior, mientras la inundación rodeaba la planta baja. Había prisa por ponerlos a salvo.

El caso de Rogelio también fue inusual. Estaba jugando a las cartas en un bar de la localidad cuando las lluvias elevaron el agua a un metro de altura. "Y uno que ha sido albañil toda la vida, dice, yo me acuerdo que aquí había una pared en la pared. Esta es una pared sencilla, dice que la podemos reventar", decía una de las vecinas que vivió el momento de pánico cuando la riada inundó el local, dejando atrapados a sus propietarios y clientes en el interior. Y ese fue el verdadero golpe de gracia. Los clientes hicieron un agujero en la pared con el extintor, mientras Rogelio se refugió encima de este futbolín: "Vinieron dos chicos más jóvenes que yo y me llevaron allá al agujero a sus hombros".