Va a ser un lunes pasado por agua, con riesgo en el Mediterráneo, pero también en el interior de la Península

Las lluvias torrenciales siembran el caos en Tarragona: clases suspendidas, trenes parados y carreteras cortadas

Las tormentas van a seguir siendo protagonistas este lunes, aunque la DANA Alice ya se despide. Será otro día pasado por agua, con riesgo en el Mediterráneo, pero también en el interior de la Península. A lo largo de la jornada, las tormentas podrían ser fuertes, de nuevo, en la Comunidad Valenciana, pero también en Baleares y Cataluña, tal y como informa Nuria Seró en el vídeo.

Se van a sumar litros allí donde ya ha llovido mucho. Una masa de aire frío ampliará este lunes la inestabilidad creada por la DANA Alice a Castilla-La Mancha, donde habrá precipitaciones, pero irán a menos con el paso de las horas. En el norte, una vez más, dominará el sol; eso sí, una vez se disipen esas nieblas que tenemos en Galicia.

Por la tarde, podrá haber tormentas en áreas de montaña, que puntualmente podrán ser fuertes a lo largo de esta jornada.

Y en Canarias tenemos los alisios, que van dejando nubes sobre todo en el norte de las islas, y dejarán algunas precipitaciones de carácter débil, especialmente, en las islas más occidentales.

En cuanto a las temperaturas, el lunes en general experimentarán pocos cambios: unas máximas, muchas entre unos 23 y 27 grados.

El martes, seguiremos con precipitaciones en el Mediterráneo, pero nada que ver con esos chubascos y esos aguaceros que tendremos a lo largo del día del lunes.

El paraguas será necesario tanto en Cataluña y Comunidad Valenciana, como también en Baleares. Concretamente, las precipitaciones pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales y prelitorales desde Barcelona hasta norte de Alicante, incluso muy fuertes en litorales desde Tarragona hasta Valencia. También podrán afectar al Pirineo, otras zonas de Cataluña, sistema Ibérico y zonas aledañas de Castilla-La Mancha y las Pitiusas, en Baleares.

En el resto, sol, una vez se disipen esos bancos de niebla que tendremos durante las primeras horas de la mañana.

Por la tarde sí que tendremos alguna tormenta tanto en los Pirineos como también en la cordillera Cantábrica.

En cuanto a las temperaturas, seguirán muy parecidas a las del lunes, aunque las mínimas ascenderán en el alto Ebro y País Vasco, con predominio de aumentos en el resto.

Predicción por comunidades autónomas

Galicia: brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Lugo. Nubes de evolución diurna en el centro y cuadrante sureste y algunas nubes bajas en el litoral; en el resto estará poco nuboso o despejado. Chubascos dispersos en el centro y este, más probables en zonas de montaña.

Temperaturas máximas sin cambios o en ligero descenso; mínimas en ascenso, en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo, variable.

Asturias: nubes de evolución diurna en la Cordillera y algunas nubes bajas en el litoral. Chubascos que pueden ser localmente fuertes en la Cordillera, tendiendo a remitir, e ir acompañados de tormenta y sin descartar granizo. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en descenso o sin cambios en el resto. Viento flojo, variable.

Cantabria: poco nuboso o despejado salvo en la Cordillera, donde se desarrollarán nubes de evolución diurna que dejarán chubascos. Podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y de posible granizo. Temperaturas máximas sin cambios significativos; mínimas en ligero ascenso. Viento flojo, variable.

País Vasco: brumas y probables nieblas matinales en las Sierras Centrales de Álava. Poco nuboso o despejado salvo en la mitad sur, donde estarán nubosos o cubiertos. Temperaturas máximas sin cambios; mínimas en ascenso generalizado. Viento flojo.

Castilla y León: probables bancos de niebla matinales en los extremos este y sureste. Intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos dispersos y algunas tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en zonas de montaña. Temperaturas con ligeros cambios. Viento variable flojo con algún intervalo de moderado.

Navarra: intervalos nubosos, predominando las nubes bajas y de evolución en la mitad sur. No se descartan chubascos en el Pirineo y zonas colindantes, que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta. Temperaturas máximas sin cambios; mínimas en ascenso generalizado. Viento flojo.

La Rioja: intervalos nubosos a nuboso, con nubosidad de evolución, tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos y algunas tormentas, principalmente en la Ibérica. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento variable o flojo con algún intervalo de moderado.

Aragón: nuboso, con chubascos y tormentas en el Pirineo y el sistema Ibérico la segunda mitad del día, sin descartar que sean localmente fuertes o se extiendan a otras zonas de forma más débil y dispersa. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios significativos; máximas con cambios ligeros. Viento flojo de dirección variable.

Cataluña: nuboso, con chubascos acompañados de tormenta que pueden ser fuertes y persistentes en numerosas zonas, y muy fuertes en el litoral sur de Tarragona; no se descarta que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. De madrugada puede haber chubascos tormentosos en los litorales de Barcelona y del sur de Girona.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de intensidad moderada en el litoral; en el resto, viento flojo de dirección variable.

Extremadura: intervalos nubosos, con nubosidad de evolución, tendiendo a poco nuboso. Probabilidad de chubascos dispersos y algunas tormentas, sin descartar que sean localmente fuertes, principalmente en el extremo oriental. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento variable, flojo con algún intervalo de moderado.

Comunidad de Madrid: probables brumas y bancos de niebla asociados en zonas altas de la Sierra. Cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos, con predominio de nubosidad baja y de evolución. No se descartan lluvias débiles y chubascos dispersos, que serán más intensos e irán acompañados de tormenta en la Sierra y en el este y sureste de la Comunidad.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las máximas. Vientos flojos, con intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.

Castilla-La Mancha: probables brumas y bancos de niebla matinales principalmente en zonas altas. Nuboso o intervalos nubosos, aumentando la nubosidad de evolución y disminuyendo a poco nuboso en la mitad occidental. Chubascos dispersos y tormentas, más intensos en la mitad occidental y en Guadalajara y Cuenca, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las máximas. Vientos flojos, con intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.

Comunidad Valenciana: muy nuboso o cubierto; exceptuando la mitad sur de la provincia de Alicante, se esperan chubascos y tormentas, que en el litoral y prelitoral de Valencia y Castellón serán fuertes o muy fuertes y probablemente persistentes, no descartándose que vayan acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero descenso. Viento ocasionalmente fuerte en el litoral de Alicante y moderado en el resto; en el interior viento flojo de dirección variable.

Región de Murcia: nuboso, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos flojos a moderados del nordeste, con intervalos fuertes en el litoral, disminuyendo en general.

Baleares: nuboso, con chubascos ocasionales que puede ir acompañados de tormenta y, a partir de la tarde o noche preferentemente en Ibiza y Formentera, no se descarta que alguno sea localmente fuerte. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado.

Andalucía: intervalos de cielos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. No se descartan chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormentas, más probables en Sierra Morena y en las sierras Béticas. Polvo en suspensión en el sureste de la comunidad, pudiendo producirse depósitos de barro. Temperaturas con pocos cambios.

Vientos moderados a fuertes de levante en el litoral almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes de madrugada; en el resto, flojos variables, con predominio del levante en el Estrecho.

Canarias: predominio de los intervalos nubosos, con las altas cumbres despejadas y con formación de nubosidad de evolución diurna, especialmente en las islas de la provincia occidental, donde no se descartan precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios.

Viento flojo a moderado en costas y medianías acoplado con el régimen de brisas, siendo flojo y con predominio de la componente sur en cumbres.