Álex Aragonés 13 OCT 2025 - 11:57h.

Los bomberos trabajan en la localidad catalana para retirar vehículos y abrir calles, y valoran edificios por posibles daños estructurales

Alerta por la DANA Alice en España, en directo | Inundaciones en pueblos y carreteras de Tarragona

Compartir







TarragonaLa DANA Alice ha descargado con fuerza en el Montsià, la comarca de Tarragona que ha sufrido inundaciones en diferentes localidades tras el paso de un temporal que ha causado destrozos en localidades como la Ràpita, Santa Bàrbara o Godall. Esta última incluso en el asfalto, después de que la fuerza del agua levantase el material utilizado para pavimentar una calle del municipio catalán.

En este punto del territorio, el fuerte impacto de las precipitaciones ha provocado el colapso del asfalto, donde los vecinos han amanecido con un tramo de calle completamente levantado, que ha dejado al descubierto una capa de tierra con fragmentos del pavimento doblados y desplazados por el agua.

Una erosión por el temporal que ha dejado inutilizada la calle en Godall, donde el impacto de la lluvia también ha causado estragos en el interior de viviendas, que han quedado destrozadas con tabiques derrumbados. Precisamente, los Bomberos de la Generalitat de Cataluña están trabajando para retirar vehículos para abrir calles, además de realizar inspecciones y valoraciones de los edificios por posibles daños estructurales.

Una caravana en el mar tras ser arrastrada por el agua

El cuerpo de bomberos ha atendido 358 avisos en el sur de Tarragona desde las 17:30 horas del domingo hasta las 09:00 horas del lunes, la gran mayoría en el Montsià (298) y el resto en el Baix Ebre (60): Los últimos avisos son para solucionar inundaciones en bajos y algún árbol caído", ha explicado el cuerpo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Unas actuaciones que también les han llevado hasta el mar de Alcanar (Tarragona), donde han comprobado con el Grupo de Actuaciones Especiales Subacuáticas que no hubiese nadie en el interior de una caravana que ha sido arrastrada por el agua hasta el litoral catalán.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Balance de incidencias

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 09:00 un total de 2.169 llamadas, que han generado 1.704 expedientes. Por comarcas, la gran mayoría han sido desde el Montsià (1.514), seguido del Baix Ebre (337) y el Baix Camp y Tarragonès (75).

El episodio ha comenzado en la falda de la sierra del Montsià y las poblaciones más afectadas han sido el Godall y Santa Bárbara. Después la tormenta ha bajado de los barrancos en dirección sur, hacia el mar, donde ha tenido el impacto dos horas después con Alcanar y la Ràpita como poblaciones más afectadas.

En un primer momento, se han priorizado los salvamentos de personas, realizando de forma urgente 31 actuaciones y todas las personas han sido rescatadas sanas y salvas: "Con la información de que se dispone no debe lamentarse ninguna víctima mortal", ha explicado Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

Después,los efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) se han centrado en la inspección y revisión de diferentes construcciones y vías para valorar los posibles daños estructurales, y junto con los Mossos d'Esquadra, están realizando el inventario de todos los puntos de la red viaria afectados por el agua, un total de nueve vías, para determinar qué tipo de actuaciones.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que durante el episodio ha habido 69 incidentes que han afectado a un total de 18 personas (17 leves y una grave). Se mantiene la actividad urgente y el resto de consultas han sido anuladas en las comarcas afectadas.

Suspendida la actividad judicial por las lluvias

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, ha ordenado la suspensión de toda la actividad en los órganos judiciales correspondientes de Amposta, Tortosa, Gandesa y Reus (Tarragona) para este lunes, debido a la activación del Pla Inuncat en fase de emergencia por el episodio de lluvias.

Esta decisión se ha tomado "ante la situación generada, a fin de evitar desplazamientos y los riesgos que los mismos puedan conllevar para los profesionales y ciudadanos convocados a los actos judiciales programados", según ha informado el TSJC sobre una suspensión que estará vigente hasta la desactivación de la restricción de movilidad y no afectará a ninguna de las actuaciones propias del servicio de guardia, que tendrán la consideración de urgentes e inaplazables.