14 OCT 2025 - 09:35h.

El conductor se saltó dos controles, en Lloret de Mar y Salt, y dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC) y en cocaína

GironaLa persecución policial a un conductor drogado de 29 años ha acabado con diez agentes de los Mossos d'Esquadra heridos en Girona, donde el hombre en cuestión se saltó dos controles policiales en Lloret de Mar y Salt.

Los hechos ocurrieron este lunes sobre las 03:30 horas de la madrugada, cuando el vehículo se saltó un primer control en la C-63 en Lloret de Mar (Girona). Así empezó el seguimiento del vehículo por parte del cuerpo policial catalán, que montó un segundo dispositivo en Salt (Girona).

No obstante, el conductor también esquivó este punto, por lo que la persecución continuó en una búsqueda que acabó con la detención del hombre y con diez agentes heridos leves y cinco vehículos policiales dañados.

Positivo en THC y cocaína

El conductor dio positivo en tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto psicoactivo del cannabis, y también en cocaína, y se le acusa de un delito de conducción temeraria, atentado contra la autoridad y desobediencia.