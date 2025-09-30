Álex Aragonés 30 SEP 2025 - 14:18h.

El sindicato SAP-SME-FEPOL denuncia una situación que "pone en riesgo la salud laboral de los agentes"

La oficina de denuncias itinerante de los mossos: un servicio "más accesible" en cinco pueblos de Girona

LleidaLa intervención de centenares de plantas de cannabis en una zona boscosa de Ponent (Lleida) ha convertido la comisaría de Les Borges Blanques en un "secadero" de marihuana", tal y como ha denunciado el sindicato SAP-SME-FEPOL sobre una situación donde las plantas siguen acumuladas en el exterior de la sede policial.

El operativo, realizado la semana pasada, culminó con una intervención exitosa a la vez que peligrosa en la comisaría catalana tras dejar el material depositado fuera de los contenedores, destinados al almacenamiento por falta de espacio, "provocando graves problemas de salubridad".

Esta situación sucede de "forma recurrente" en otras comisarias del territorio, según denuncia SAP-SME-FEPOL: "Cataluña ya se ha convertido en un enclave estratégico para el cultivo y distribución de marihuana, lo que obliga a los Mossos d'Esquadra a desplegar operativos cada vez más frecuentes y complejos. Es necesario reconocer el buen trabajo policial, pero éste debe realizarse con recursos y protocolos adecuados".

Riesgo "adicional" para el personal de las sedes policiales

Ante esta situación, el sindicato destaca "diversas deficiencias reiteradas" como la falta de formación específica para el corte y transporte de las plantas, ausencia de equipamiento y protección adecuados, y procedimientos poco seguros para el traslado y secado de las plantas en dependencias policiales.

"Además, transportar comisos, que en otras ocasiones han llegado a ser miles de plantas hasta las comisarías para el secadero y extracción de muestras "supone un riesgo adicional para todo el personal que trabaja en estas dependencias", añaden.

En respuesta, SAP-SME-FEPOL exige que el corte y transporte de las plantas de cannabis sea realizado por empresas de jardinería contratadas y que se lleven a cabo gestiones en el ámbito judicial para que se posibiliten actuaciones más rápidas y seguras ante las plantaciones detectadas.

"Las comisarías deben ser dependencias policiales"

También exigen la autorización para destruir las plantaciones en el mismo lugar donde se encuentren, evitando así el traslado innecesario de grandes cantidades de material vegetal, y que no se ponga en peligro la seguridad de los mossos con el almacenamiento de miles de plantas en las comisarías.

"Las comisarías deben ser dependencias policiales y no secaderos de plantas de cannabis", sentencia el sindicato sobre una situación que "genera riesgos innecesarios para los mismos que deben investigarlo".

Deficiencias que "nunca acaban"

Previamente, SAP-SME-FEPOL denunció las deficiencias en las infraestucturas de la misma comisaría, donde los problemas "perduran y se enquistan" con el tiempo.

"Gracias a denuncias presentadas por organizaciones sindicales en estas dependencias se logró lograr mejoras, como ampliar ciertos espacios con la colocación de módulos prefabricados. Desgraciadamente, esas mejoras nunca han solucionado el grave déficit de espacio y acondicionamiento de unas instalaciones policiales que claramente son poco adecuadas", lamentaron en un comunicado.

Entre las situaciones "deficientes" destacaron los problemas derivados de la colocación de unos módulos provenientes de La Jonquera. Del mismo modo que en la comisaría de Mollerussa (Lleida), donde el agua "entra por los techos y ventanas de los módulos" durante los episodios de lluvia "considerables".

En esta comisaría catalana, el sindicato también denunció que se seguían realizando reuniones, o declaraciones por videoconferencia en lugares "no adecuados como pueden ser los parkings de las comisarías", donde las temperaturas en invierno pueden descender "fácilmente" a 3 grados y en verano subir por encima de los 30 grados, extremo que también ya habían denunciado.