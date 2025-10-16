Las detenciones se realizaron por el lanzamiento de piedras y objetos contundentes, y la quema de contenedores

Miles de jóvenes secundan la huelga por Palestina y se manifiestan en distintos puntos de España: protestas en Madrid, Barcelona, Euskadi, Andalucía y Galicia

La multitudinaria manifestación en solidaridad con Palestina en Barcelona terminó con la detención de 15 personas, once de ellos menores de edad, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra. Durante la marcha hubo lanzamiento de bengalas y petardos contra el consulado de Israel, así como se quemaron contenedores.

Los arrestos se realizaron por daños a diversos establecimientos debido al lanzamiento de piedras y objetos contundentes, y la quema de contenedores durante el recorrido de la marcha este miércoles que coincidió con la jornada de huelga general convocado por organizaciones sindicales.

Numerosas personas, participantes en la marcha de protesta por la ofensiva militar en Gaza, a la llegada al consulado de Israel, trataron de quitar las vallas de protección y lanzaron piedras a la línea policial, por lo que fueron dispersados por los agentes para restablecer la normalidad.

Los Mossos usaron el espray OC y de sus defensas para dispersar a las personas que estaban cometiendo los actos vandálicos, aunque la mayoría de los participantes, unas 15.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, y 50.000 según los organizadores, se movilizaron de forma pacífica.

Momentos tensos frente al consulado de Israel con lanzamiento de petardos

La manifestación, convocada por la entidad 'Prou Complicitat amb Israel' y la Comunidad Palestina de Cataluña para denunciar la situación en Gaza, en el marco de la huelga del 15-O, partió de la estación de Sants algo después de las 18 horas y de dio por finalizada a las 20:00 horas.

Algunos grupos protagonizaron momentos de tensión y vandalismo urbano, con la consecuente intervención policial con cargas y uso de gas pimienta.

La última parte de la concentración fue especialmente tensa, frente al consulado de Israel, donde se quemaron contenedores y un grupo de encapuchados lanzó bengalas y petardos. El edificio consular estaba protegido con vallas y altas medidas de seguridad en previsión de incidentes.

Las autoridades también informado de un episodio de vandalismo durante la marcha, en un local de comida rápida así como también la quema de contenedores a la altura de la calle Tarragona, una acción que obligó a intervenir a los bomberos.