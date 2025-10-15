La despectiva frase ha provocado la inmediata reprobación de la bancada de la oposición

ValenciaLas Cortes Valencianas han vivido este miércoles una nueva sesión muy tensa. Los decibelios han aumentado cuando el diputado de Compromís Juan Bordera, integrante de la Flotilla a Gaza, ha entrado al hemiciclo justo cuando estaba en la tribuna de oradores la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero. En ese momento, se ha escuchado al diputado del PP, Miguel Pérez, espetarle a Bordera: "Qué gordito has salido de Auschwitz".

La despectiva frase ha provocado la inmediata reprobación de la bancada de la oposición, en especial de los miembros de Compromís, y que ha obligado a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó a pedir silencio, mientras Camarero esperaba en la tribuna.

Tras regresar a España, Bordera comparó, en un debate televisivo, la situación vivida como "algo intermedio entre Guantánamo y Auschwitz".

Tras este comentario, la diputada de Compromís Aitana Mas ha pedido la palabra. "Solo por una cuestión de respeto y también de humanidad me gustaría que pudiéramos comenzar el pleno sin hacer afirmaciones como las que acaba de hacer la bancada del PP", ha señalado. Pero la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, le ha recordado que no tenía la palabra y ha pedido a los diputados "que permanezcan en silencio para que podamos empezar esta sesión".

Además, Massó ha exigido "respeto a la persona que está interviniendo en ese momento", en este caso Susana Camarero. "Cada grupo tiene su momento de intervenir. Por tanto, respetemos las intervenciones del resto de los grupos y, en este caso, de la vicepresidenta primera", ha afirmado.

"Falta de humanidad"

En declaraciones a los medios en los pasillos, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha denunciado que estas palabras de Pérez Fenoll "dan cuenta de la catadura moral del Partido Popular" y suponen "una falta absoluta de humanidad".

Por parte del PP, su síndic, Juanfran Pérez Llorca, a preguntas de los periodistas sobre esta situación, ha asegurado que no estaba en el hemiciclo cuando se ha producido y que no ha escuchado las palabras que Compromís achaca a su compañero Manuel Pérez Fenoll.

Dicho esto, Pérez Llorca ha pedido "no agitar la calle" después del "acuerdo de paz" firmado para Palestina. También ha criticado la "sobreactuación" que, según él, la izquierda realiza en torno al genocidio de Israel sobre Palestina, que ha asegurado que "también pasó con los saharauis".