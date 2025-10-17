Los mossos solicitan a la jueza determinadas acciones que atentan contra la intimidad del hijo de Isak Andic en el marco de la investigación

Isak Andic, un hombre que creó un emporio empresarial desde cero y consiguió una de las mayores fortunas del país

Novedades en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Los Mossos investigarán el caso como un homicidio. La Policía no ha dejado de investigar durante estos 10 meses y ahora contemplan que su muerte no pudo ser accidental. Pero, hasta ahora, no hay pruebas concluyentes contra el hijo mayor. Aquel día solo estaban Jonathan y su padre realizando esta ruta por el macizo de Montserrat cuando, según él, escuchó un ruido y el fundador de Mango se precipitó al vacío. Los agentes quieren tener acceso a su teléfono móvil para investigar las llamadas e imágenes del día de la muerte.

El 14 de diciembre del año pasado, el empresario de 69 años realizaba una ruta por el macizo de Montserrat junto a su hijo Jonathan, heredero natural de la compañía. Según la versión inicial del hijo de fundador de Mango, su padre habría resbalado accidentalmente por uno de los senderos y caído al vacío. La hipótesis del accidente se sostuvo durante semanas y la causa fue archivada en enero de este año, tras no encontrarse indicios de criminalidad.

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los Mossos nunca dieron por cerrado del todo el caso. A lo largo de los meses siguientes, el grupo de homicidios continuó recopilando información, revisando pruebas y analizando los movimientos de ambos durante aquella jornada. Fue en septiembre cuando la jueza instructora decidió reabrir la causa ante las nuevas evidencias aportadas por los investigadores, que apuntaban a contradicciones relevantes en la declaración de Jonathan Andic.

Malena Guerra ha hecho un análisis desde el plató de Informativos Telecinco sobre la investigación que tantas dudas está generando: "Para poder investigar a fondo a Jonathan, los Mossos le han pedido a la jueza hacer acciones que van contra sus derechos fundamentales y su intimidad. Para ello, necesitan un mandamiento judicial motivado y podrían intervenir comunicaciones, analizar dispositivos electrónicos, inspecciones e incluso tomar muestras biológicas".

"Pero sobre todo les interesan los geoposicionamientos porque podrían saber si los dos iban corriendo o andando Lo queno pueden saber es quién iba delante y quién iba detrás, porque hay un margen de error. Si encuentran cualquiera de esos indicios y refuerza otras contradicciones o otros testimonios, ya sí podrían iniciar una investigación formal por homicidio contra él".