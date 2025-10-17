Mango se convirtió en el segundo imperio textil de nuestro país con 2.700 tiendas repartidas por todo el mundo

El teléfono del hijo de Isak Andic, clave para investigar el homicidio: llamadas, borrado de fotos y dos declaraciones diferentes

Isak Andic consiguió montar un emporio empresarial desde cero. Comenzó ofreciendo camisetas creadas por él en tiendas. Primero las vendía en mercadillos hasta que fundó su primer establecimiento en Barcelona. El empresario -cuya muerte siguen investigando- llegó a conseguir una de las mayores fortunas de nuestro país.

Empezó viajando para ver las tendencias que había en París, Londres y Milán. En 1984 creó la primera tienda con el nombre de 'Mango', en el paseo de Gràcia 65 de Barcelona. En un año tenía abiertas cuatro en Barcelona y una en Valencia, y alcanzó 100 tiendas en ocho años en toda España.

Isak Andic, el fundador del segundo imperio textil en España

Isak Andic nació en 1953 en Estambul (Turquía), se trasladó a Barcelona con 14 años junto a su familia y de joven fundó su primer negocio de moda junto a su hermano Nahman. La expansión internacional empezó en 1992 con dos puntos de venta en Portugal, siguió en 1995 en Asia, y en 2002 en China y Australia, y alcanzaron los cinco continentes.

Hace tan solo año y medio recibía de manos del rey el VIII Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial. Ese día, Andic confesó cuál era la clave su éxito: "Es la cultura del esfuerzo, de la honestidad, de la aspiración a mejorar, de la humildad, de la búsqueda de la excelencia y de ayudar a que seamos mejores personas".

Un negocio de éxito cuyo crecimiento fue tan exponencial que se convirtió en el segundo imperio textil de nuestro país, con 2.700 tiendas repartidas por todo el mundo. Poco amante de los focos, a Andic le hemos podido ver al lado de estrellas internacionales como Kate Moss, quien durante un tiempo fue imagen de la marca, al igual que Kylie Jenner. Una marca que hasta la mismísima reina ha llevado sus prendas.