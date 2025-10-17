Marina Pérez 17 OCT 2025 - 15:49h.

La reconstrucción de los Mossos de lo que ocurrió el 14 de diciembre no encaja con las dos declaraciones de Jonathan



Novedades en el caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. Los Mossos investigarán el caso como un homicidio. La Policía no ha dejado de investigar durante estos 10 meses y ahora contemplan que su muerte no pudo ser accidental. Pero, hasta ahora, no hay pruebas concluyentes contra el hijo mayor.

Aquel día solo estaban Jonathan y su padre realizando esta ruta por el macizo de Montserrat cuando, seg�ún él, escuchó un ruido y el fundador de Mango se precipitó al vacío. Los agentes quieren tener acceso a su teléfono móvil para investigar las llamadas e imágenes del día de la muerte.

Varios indicios apuntan al hermano mayor, según los Mossos

La reconstrucción de los Mossos de lo que ocurrió el 14 de diciembre no encaja con las dos declaraciones de Jonathan: la que hizo a las pocas horas de la muerte de su padre y la de un mes después. Él es el único testigo y, en un primer momento, dijo que no había hecho fotos ese día, pero luego las enseñó.

Y esta contradicción se suma a varios indicios como la poca peligrosidad de la ruta o la mala relación que mantenían según testigos. Todo esto ha hecho que la causa se mantenga abierta, después de archivarla de forma provisional, a la espera de informes técnicos de los Mossos.

Jonathan preside las sociedades patrimoniales familiares

El empresario falleció hace casi un año mientras hacía una ruta de senderismo, en las Cuevas del Salnitre, junto a su hijo cuando perdió el equilibrio y se precipitó por un barranco de 150 metros. La pareja del empresario aseguró que los dos tenían una mala relación.

La familia afirma en un comunicado que confía en que la causa terminará lo antes posible y en que se demostrará su inocencia. Tras la muerte de su padre, Jonathan es vicepresidente del Consejo de Mango y preside las sociedades patrimoniales familiares, que controlan el 95% de las acciones de la compañía.