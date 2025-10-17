La que fuese pareja de Isak Andic destacó en plena investigación la mala relación entre el fundador de Mango y su hijo

Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango

BarcelonaLa muerte de Isak Andic, fundador de la reconocida firma de moda Mango, ha dado un vuelco inesperado. Lo que en un principio se consideró un trágico accidente de montaña ocurrido el 14 de diciembre de 2024, ha pasado a ser investigado ahora como un posible homicidio. Los Mossos d’Esquadra han reabierto la causa tras detectar incoherencias en el testimonio de su hijo mayor, Jonathan Andic, quien fue la única persona que acompañaba al empresario en la ruta donde perdió la vida, informa Claudia Raymat.

El 14 de diciembre del año pasado, el empresario de 69 años realizaba una ruta por el macizo de Montserrat junto a su hijo Jonathan, heredero natural de la compañía. Según la versión inicial del hijo de fundador de Mango, su padre habría resbalado accidentalmente por uno de los senderos y caído al vacío. La hipótesis del accidente se sostuvo durante semanas y la causa fue archivada en enero de este año, tras no encontrarse indicios de criminalidad.

El testimonio de la pareja de Isak Andic, clave para la investigación

Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación confirmaron que los Mossos nunca dieron por cerrado del todo el caso. A lo largo de los meses siguientes, el grupo de homicidios continuó recopilando información, revisando pruebas y analizando los movimientos de ambos durante aquella jornada.

Fue en septiembre cuando la jueza instructora decidió reabrir la causa ante las nuevas evidencias aportadas por los investigadores, que apuntaban a contradicciones relevantes en la declaración de Jonathan Andic.

Según ha trascendido, las principales sospechas surgieron tras detectar discrepancias entre las versiones que dio el hijo del fundador de Mango. Además, varios testigos habrían señalado que padre e hijo mantenían una relación tensa desde hacía meses por diferencias en la gestión de la compañía y asuntos familiares.

Además, la pareja del empresario, Estefanía Knuth, habría confirmado públicamente la mala relación entre ambos.

Por su parte, la familia Andic ha emitido un comunicado en defensa de Jonathan, en el que asegura que las sospechas carecen de fundamento y confía en que "la investigación demostrará su inocencia". En el texto, la familia pide respeto y discreción mientras el proceso judicial sigue su curso. “Estamos viviendo un momento de gran dolor y pedimos que se eviten las especulaciones”, concluye la nota.

Casi un año después de su muerte, continúan investigando la muerte del fundador de Mango

Por ahora, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, y los Mossos continúan analizando nuevas pruebas técnicas, entre ellas los dispositivos electrónicos y las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al área donde se produjo la caída. También se ha solicitado un nuevo peritaje del terreno y del equipo de senderismo que ambos portaban aquel día, con el fin de determinar si la caída pudo ser provocada o si realmente se trató de un accidente.

El caso ha generado un fuerte impacto en el entorno empresarial y mediático catalán. Isaac Andic, fundador de Mango en 1984, fue una de las figuras más influyentes del sector textil español. Bajo su dirección, la compañía se expandió a más de 110 países y se consolidó como una de las marcas más reconocidas del mundo en moda asequible.

Ahora, casi un año después de su muerte, el misterio en torno a lo ocurrido en Montserrat vuelve a sacudir a la familia Andic y al imperio que construyó. Mientras los Mossos intentan esclarecer si fue un trágico accidente o un crimen.