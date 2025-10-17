La familia de Isak Andic ha roto su silencio en un comunicado tras conocerse la imputación por homicidio del hijo del fundador de Mango

El testimonio de la pareja de Isak Andic, clave para la investigación: destacó la mala relación entre el fundador de Mango y su hijo

BarcelonaGiro sorprendente e inesperado en la investigación de la muerte del fundador de Mango. El caso se cerró como un accidente, pero ahora los Mossos lo investigan como un presunto homicidio. Los investigadores han puesto el foco en su hijo y heredero de la firma de moda, Jonathan Andic, ya que era el único que estaba con él cuando se precipitó al vacío.

Fue el 14 de diciembre de 2024 cuando el empresario de 69 años realizaba una ruta por el macizo de Montserrat junto a su hijo Jonathan, heredero natural de la compañía. Según la versión inicial del hijo de fundador de Mango, su padre habría resbalado accidentalmente por uno de los senderos y caído al vacío. La hipótesis del accidente se sostuvo durante semanas y la causa fue archivada en enero de este año, tras no encontrarse indicios de criminalidad.

El Grupo de Homicidios continuó recopilando información, revisando pruebas y analizando los movimientos de ambos durante aquella jornada. Por eso, en septiembre de 2025 la jueza instructora decidió reabrir la causa ante las nuevas evidencias aportadas por los investigadores, que apuntaban a contradicciones relevantes en la declaración de Jonathan Andic.

El comunicado íntegro de la familia Andic tras la investigación de los Mossos d'Esquadra

Con esta nueva situación en el horizonte, la familia de Isak Andic ha emitido un comunicado oficial en el que muestran su unión y piden respeto y discreción mientras avanza la investigación.

Además, en el mensaje emitido la familia del fundador de Mango muestra su total apoyo a Jonathan Andic tras conocerse la investigación de los Mossos d'Esquadra.

"La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic", comunica la familia del fundador de la compañía textil.

La declaración de la pareja de Isak Andic, clave en la investigación realizada por los Mossos d'Esquadra

Las principales sospechas en el caso surgieron tras detectar discrepancias entre las versiones que dio el hijo del fundador de Mango. Además, varios testigos habrían señalado que padre e hijo manten�ían una relación tensa desde hacía meses por diferencias en la gestión de la compañía y asuntos familiares.

Una de ellas fue la pareja del empresario, Estefanía Knuth, que habría confirmado públicamente la mala relación entre ambos.

Ahora, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, y los Mossos continúan analizando nuevas pruebas técnicas, entre ellas los dispositivos electrónicos y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona donde se produjo el accidente.

También se ha solicitado un nuevo peritaje del terreno y del equipo de senderismo que ambos portaban aquel día, con el fin de determinar si la caída pudo ser provocada o si realmente se trató de un accidente.