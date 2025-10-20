Álex Aragonés 20 OCT 2025 - 13:20h.

La colocación del nuevo tubo obligará a interrumpir el funcionamiento del funicular, que se sustituirá por un autobús alternativo

BarcelonaEl funicular de Montjuïc cierra desde este lunes por las obras de construcción de un colector de agua pluvial en Barcelona, que obligará a decir adiós a este tipo de transporte durante los próximos cinco meses en la capital catalana.

Las obras en cuestión se están llevando en la calle de Vila i Vilà de Barcelona, que protegerá toda la parte baja del Raval y del Poble-sec en episodios de lluvia intensa. Un trabajo "complejo" que obliga a cortar el servicio del funicular de Montjuïc hasta finales de marzo, por lo que el servicio quedará sustituido por un autobús alternativo.

"La colocación del tubo del colector implica la demolición de un tramo del pasillo de acceso al funicular desde la estación de metro de Paral·lel de la L2 y la L3 y el desvío de la mayoría de servicios existentes. Esto hará inviable que los pasajeros puedan entrar en el funicular, que transporta a diario a 3.000 personas", ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona.

La construcción del colector es una de las principales infraestructuras del Plan Clima del Ayuntamiento de Barcelona, "la hoja de ruta para hacer de Barcelona una ciudad climáticamente neutra y bien adaptada al cambio climático para el año 2030". Por ello, la obra tiene como objetivo incrementar la capacidad de la red drenante ante episodios de lluvia significativos y mitigar los problemas de inundaciones que se producen en la parte baja de Ciutat Vella y el Poble-sec.

Horarios del autobús lanzadera

El servicio de autobús lanzadera, que ofrece Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) durante este periodo, cubrirá el trayecto entre las dos estaciones, con recorrido de subida por la avenida de Miramar y de regreso por la avenida del Estadio, el paseo de Santa Madrona y la calle de Lleida.

El autobús lanzadera funcionará con el mismo horario que la instalación afectada. Es decir, de lunes a viernes de 07:30 a 20:00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 09:00 a 20:00 horas, con intervalos de paso en días laborables de 7-8 minutos de 07.30 a 15:00 horas (con 04.00 horas) a 20.00 horas con tres buses. Los sábados y festivos circularán tres buses con un intervalo de paso de 10-12 minutos.

El funicular que conecta Barcelona con su montaña

La avenida del Paral·lel cuenta con "una puerta secreta" que permite a las personas plantarse en cuestión de minutos en medio de la montaña y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza de Montjuïc, gracias a un funicular que conecta con el metro y que facilita la subida a la avenida de Miramar.

El medio de transporte se inauguró en 1928, con el fin de facilitar el acceso a la montaña por la Exposición Internacional que se celebró en Barcelona un año más tarde, lo que permitió transfromar la montaña de Montjuïc y la recuperó para el uso de los ciudadanos.

"En sus orígenes, el funicular constaba de un segundo tramo, que llegaba hasta el castillo, pero con la inauguración del teleférico este segundo tramo quedó en desuso. Reformado por primera vez en el año 1992, con motivo de los Juegos Olímpicos, fue la segunda reforma, efectuada en el año 2005, la que le otorgó el aspecto moderno que tiene hoy en día", añade el consistorio.

Actualmente, el funicular funciona como un metro y su parada inicial se encuentra en la misma estación de metro de Paral·lel, donde conecta con las líneas L2 y L3. La segunda y última parada, la estación Parc de Montjuïc, está situada en la montaña, en la avenida de Miramar, que se prolonga en la avenida del Estadi, a una altura de 80 metros sobre el nivel del mar y a corta distancia del teleférico de Montjuïc.