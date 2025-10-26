Álex Aragonés 26 OCT 2025 - 19:00h.

El poema representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista a la figura de Cristóbal Colón

La obra del poeta portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos se ha descubierto en la biblioteca de la Abadía de Montserrat

BarcelonaLa Abadía de Montserrat sigue sorprendiendo al público por el misticismo que rodea a uno de los lugares más emblemáticos de Cataluña, donde la investigadora Claudia García-Minguillán ha descubierto en la biblioteca del monasterio un manuscrito inédito que representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista a la figura de Cristóbal Colón.

"Este poema no cambia absolutamente nada de lo que se conoce de Colón. No tiene relación con su persona, pero sin duda con su construcción historiográfica e imagen literaria. En crónicas y alabanzas claro que sale, pero en el género épico no había ningún poema que sepamos de momento que canta la figura de Colón en español", explica la investigadora en una entrevista a Informativos Telecinco.

Se trata del único manuscrito conocido del poema épico El Nuevo Mundo, obra del poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747). Un hallazgo de gran valor filológico e histórico, que había pasado desapercibido pese a estar "claramente referenciado" en un catálogo antiguo de 1977 y en los digitales de acceso libre de Montserrat.

"Estaba convencida de que no hay manuscritos sobre este poema épico"

Este hallazgo se ha producido en el marco de las labores de investigación que realizaba Claudia, quien encontró este manuscrito de manera indirecta tras atar cabos: "Este mito de que el investigador tiene que estar mil horas en bibliotecas, abriendo y desempolvando cajas y manuscritos es falso. Menos ahora que tenemos que estar en mil sitios a la vez. Hay que conocer el tema y cuando se da la referencia y sabes más o menos la bibliografía y los estudios que hay sobre este poeta, te llama automáticamente la atención".

La investigadora encontró la referencia del poema en un catálogo antiguo elaborado por el padre Alexandre Olivar en 1977: "Dependemos muchos de los catálogos digitales, pero encontré la referencia en un catálogo impreso. Dije que merecía la pena ver esto porque estaba convencida de que no hay manuscritos sobre este poema épico. En cuanto pedí la ayuda de la biblioteca de Montserrat me di cuenta de lo inédito que era".

De este modo, Claudia dio con el paradero de un manuscrito de 39 folios que tiene "notables diferencias" respecto a la edición impresa de 1701. Incluso pasajes que en el texto conocido hasta ahora estaban ausentes, algunos de los cuales podrían haber sido suprimidos o modificados por razones ideológicas.

Una obra en pleno contexto de tensión dinástica

Según ha explicado la Universidad de Barcelona, el poema sitúa a Colón como héroe del imaginario político de principios del siglo XVIII y se inscribe en un momento de fuerte tensión dinástica, justo antes del estallido de la guerra de sucesión española. Este contexto de elaboración de la obra, en la Barcelona de 1701, es esencial para entender la estrategia de Botelho de Moraes e Vasconcelos, estrechamente vinculado a la escena intelectual y diplomática de la ciudad y relacionado con los círculos austracistas.

"El poeta es portugués, aunque fuera en ese momento un cortesano de figuras aristócratas o cortes de la zona de Aragón y Cataluña. Y cuando la corte portuguesa decide dar apoyo al candidato Borbón, este poeta se ve socialmente en una encrucijada como le pasó a muchas personas. Es curioso porque la materialidad del libro y con este manuscrito se puede intuir el vaivén de alianzas e intereses políticos e ideológicos de la época. Por eso es un caso tan particular", añade Claudia.

No lo es que el artista eligiese el castellano en vez del portugués para llevar a cabo la obra: "Se le ha dado importancia a eso y no debería tenerla. Hay muchos poetas portugueses de la época bilingües, que escribían tanto en portugués como en castellano. Y en el caso de este poeta concreto también escribía en latín. Su madre era española, aunque su nombre no lo refleje, él nació en Coímbra (Portugal) y Salamanca está muy cerca y es donde pasó la última parte de su vida y publicó varias obras".

Pasajes que podrían haber sido suprimidos o modificados

Un manuscrito que cuenta con pasajes que en el texto conocido habían estado ausentes, lo que da pie a pensar que podrían haber sido suprimidos o modificados por razones ideológicas. "Se puede intuir información autobiográfica del poeta que le podía situar en una situación un tanto incómoda. Él menciona un posible exilio de Coímbra a España, de que lo expulsaron de la corte portuguesa y por eso sería un servidor de aristócratas españoles durante una época", afirma Claudia.

También, Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos "reconoce abiertamente" quién fue uno de sus principales mecenas. "Era Manuel de Toledo. Que no apareciera estas octavas se puede deducir que estaba relacionado con el contexto ideológico porque si el poeta declara tener una íntima relación con él es reconocer que era ostracista y quizás no le convenía".

La figura "compleja" de Colón

Ahora, el manuscrito será objeto de una edición crítica y de un estudio monográfico tras el alboroto causado por la aparición del poema épico sobre los viajes de Colón. "El hecho de que haya salido un documento sobre Colón en Cataluña no deja de ser controvertido, por desgracia, pero es lo que hay. Siempre es una figura muy compleja", admite la investigadora, quien ahora se centrará en descubrir las nuevas líneas de investigación que se abren gracias a su hallazgo.

"Sobre todo en la cuestión de cuáles son las diferencias de los poemas. Hay épicos dedicados a la figura de Colón en latín y en italiano, no en español que sepamos. Lo puede cambiar, pero es pronto para decirlo", sentencia Claudia sobre un descubrimiento excepcional que aumenta el misticismo en torno a la Abadía de Montserrat: "No era consciente de su dimensión. Ha sido un choque cultural total".