Una embarcación réplica de Santa María, carabela de Cristóbal Colón, se ha hundido en México debido a un fallo en su sistema de achique

Antes de llegar al puerto los fallos del sistema de achique se complicaron y el navío comenzó a hundirse lentamente

Puerto VallartaEn México, en vísperas del Día de la Hispanidad, se ha hundido la réplica de la carabela Santa María, el barco con el que Cristóbal Colón llegó a América. El navío, anclado frente a Puerto Vallarta, sufrió una avería que provocó su hundimiento.

El barco réplica de la embarcación española realizaba paseos turísticos en el balneario de Puerto Vallarta (oeste de México), según dio a conocer la empresa propietaria.

Un fallo en su sistema de achique, el motivo del hundimiento de la réplica

El ‘Marigalante’ tuvo un fallo en el sistema de bombas que extraen el agua acumulada en la parte baja, conocido como sistema de achique, y no logró llegar a puerto antes de que comenzara a inundarse. “Tras una falla en su sistema de achique, el histórico galeón se hundió este viernes frente al centro de la ciudad. El incidente ocurrió mientras la tripulación intentaba regresar al puerto para realizar reparaciones técnicas”, explicó la empresa en un comunicado.

Antes de llegar al puerto los fallos del sistema se complicaron y el navío comenzó a hundirse lentamente, por lo que se activaron los protocolos de seguridad, añadió la nota.

Ante el incidente la tripulación actuó de inmediato para evacuar a todos los pasajeros quienes bajaron “sin riesgo y se encuentran a salvo”, añadió la empresa.

Un atractivo imperdible para los turistas que querían navegar por la bahía

El galeón fue construido en 1987 y comenzó a operar como atracción turística en 1992, con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. El ‘Marigalante’ era una réplica de la ‘Santa María’, la nave con la que Cristóbal Colón cruzó el Atlántico para llegar al continente americano.

Por tres décadas, la embarcación ambientada con motivos piratas se convirtió en un atractivo imperdible para los turistas que querían navegar por la bahía del que es considerado el segundo destino de playa más importante de México, después de Cancún (Quintana Roo, sur del país).

Tormenta tropical Raymond

La empresa anunció que en dos o tres meses un barco similar al ‘Marigalante’ llegará a Puerto Vallarta para continuar ofreciendo sus servicios turísticos.

La tormenta tropical Raymond seguirá causando fuertes lluvias y oleaje elevado en las próximas horas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit (oeste), según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.