Redacción Cataluña 31 OCT 2025 - 13:39h.

Una de las agresoras habría subido la agresión a redes sociales tras grabar los hechos

La Oficina de Relaciones de la Comunidad de la comisaría de Sarrià está tratando de reconducir la situación junto a los colegios

BarcelonaLa Fiscalía de Menores investiga la agresión a una adolescente por parte de otras menores en plena calle el pasado 10 de octubre en la Avenida Diagonal de Barcelona.

Según ha avanzado RAC1, un grupo rodeó a la víctima y una de las chicas propinó un golpe en la cabeza a la menor en una escena que fue grabada por un teléfono móvil de las agresoras y que colgó posteriormente a redes sociales.

Los Mossos d'Esquadra recibieron dos denuncias por estos hechos y abrieron diligencias para esclarecer las causas de una agresión, que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Refuerzo policial en dos colegios

Asimismo, los mossos han puesto mayor presencia policial en dos colegios y la Oficina de Relaciones de la Comunidad de la comisaría de Sarrià está tratando de reconducir la situación junto a las direcciones de los centros educativos implicados.

Según RAC1, la agresión se originó por cuestiones amorosas y no provocó lesiones a la víctima, quien también habría recibido amenazas a través de las redes sociales por parte de una de las integrantes del grupo, por lo que hay una denuncia separada por estos hechos.