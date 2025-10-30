La madre de del joven con discapacidad asegura que su hijo está aterrorizado de salir a la calle

ZaragozaLa familia de un joven con el 70% de discapacidad ha denunciado la agresión que sufrió J.A.D la semana pasada en la calle Emilio Moreno Alcañiz de Zaragoza cuando fue atacado por otro joven con gran brutalidad.

La Policía está investigando el suceso y por el momento cuenta un vídeo de la agresión que se subió a las redes sociales.

La madre de del joven con discapacidad asegura que su hijo está aterrorizado de salir a la calle y teme por el bienestar psicológico de su hijo.

Al parecer el agresor es un hombre conocido por el barrio zaragozano de Delicias, según recoge Hoy Aragón.

“¡Para, por favor, para!”

El agresor le propinó diversos golpes en la cabeza y el cuerpo de la víctima mientras este le suplicaba que pasare, “para, por favor, para” gritaba. En el vídeo también se aprecia a una mujer que anima al agresor a seguir golpeando a J.A.D. Además, también está la persona que graba el vídeo y que más tarde subió la agresión a las redes sociales.

La madre de J.A. pidió que el vídeo fuese borrado y asegura que su hijo tiene “pánico a salir de casa…Días después de aquellos golpes me dijo que todavía tenía un intenso dolor en el cuello".

La progenitora se enteró de la agresión porque un familiar vio en las redes la agresión, pero cree que no es la primera vez que sucede y asegura “que se burlan de su discapacidad”.