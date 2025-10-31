La abogada de un joven con discapacidad que fue brutalmente agredido: ''Lo difundieron para burlarse de él''

La abogada de la víctima entra en directo en 'El programa de Ana Rosa' para dar más datos

Propinan una brutal paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza y lo suben a redes sociales: "¡Para, por favor, para!"

Un joven con discapacidad ha sido agredido a plena luz del día en un barrio de Zaragoza. El agresor era alentado por otra persona que además, grababa todo esto para compartirlo a través de las redes sociales. La familia de la víctima está destrozada y ha denunciado los hechos.

Tras lo ocurrido, 'El programa de Ana Rosa' ha conectado en directo con Carmen Sánchez, la abogada de la familia de la víctima, que explica detalladamente todo lo ocurrido y revela cómo se encuentra el joven agredido.

''Están destrozados y ahora mismo no es capaz de salir de casa. Estos hechos sucedieron el 24 de septiembre, la denuncia se presentó el día 24 de octubre y los padres se enteraron porque uno de sus hijos lo vio en las redes sociales porque, no solamente le humillan, le agreden, además lo graban en vídeo y lo difunden por las redes para burlarse de él. Una persona vulnerable y discapacitada que tiene un 70% de discapacidad psíquica'', comienza explicando la abogada de la gravedad de los hechos.

Tras escucharlo, Ana Rosa Quintana se pronuncia: ''Es una vergüenza. Yo es que no puedo ni ver esas imágenes de verdad, si es que no sé cómo alguien es capaz de agredir a alguien tan inocente y tan vulnerable. No se entiende ¿Era conocido de la víctima el agresor?''.

''Es un parquecito que está justo debajo de su casa y él baja allí todas las tardes y los conoce nada más de estar por allí. Pero él sabe perfectamente dónde viven, cuáles son sus redes sociales y lo ha facilitado así a la policía en la denuncia y conocía también los teléfonos móviles de las personas que le agreden'', explica la abogada.

Aunque indica que el temor hizo que no dijese nada: ''Él por miedo se calló y no le contó nada a la familia. Y se enteraron casualmente por la difusión del vídeo que se hizo viral. En estos momentos hemos buscado esas redes sociales y las han eliminado''.

Por otro lado, revela que aún no hay detenidos: ''Esta mañana he llamado al juzgado para ver qué se sabía y de momento no tenemos detenciones y estamos esperando en la imposición de una orden de alejamiento para asegurarnos de que no se van a acercar a él porque él, mientras no tenga su orden de alejamiento, no es capaz de salir de casa, está siempre con su padre y con su madre''.