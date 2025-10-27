Álex Aragonés 27 OCT 2025 - 13:29h.

Los tres hombres, de entre 40 y 43 años, acumulaban un total de doce antecedentes de la misma modalidad delictiva

El método de los ladrones para abrir la puerta de tu casa sin forzar la cerradura

BarcelonaEl robo con el método de los marcadores en los marcos de las puertas ha vuelto a poner en vilo varios domicilios de Barcelona, donde un grupo criminal ha llevado a cabo hasta 13 hurtos con fuerza.

Los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación a principios de junio a raíz de una detención, que llevó al cuerpo a seguir de cerca a tres hombres de entre 40 y 43 años, que acumulaban un total de doce antecedentes por la misma modalidad delictiva.

Durante las vigilancias, los investigadores observaron el pasado 14 de octubre al grupo criminal junto a una mochila, que provenía de un robo anterior, por lo que fueron detenidos en el mismo acto. Ese mismo día, el juzgado de guardia de Barcelona concedió una autorización judicial para realizar las entradas y registros en dos domicilios de las localidades de Barcelona y Badalona.

En los pisos de Barcelona y Badalona, los agentes intervinieron material para efectuar los robos, como rebozuelos y herramientas para fabricarlos, bombines para abrir puertas y ropa de disfraz para ocultar parcialmente el rostro. También localizaron 10.000 euros en efectivo y varias joyas.

'Modus operandi'

Los integrantes del grupo criminal accedían al interior de los edificios, colocaban marcadores de cola en la parte inferior de las puertas de los domicilios y realizaban labores de control del entorno por la zona. Días más tarde, volvían a acceder a los edificios para verificar los pisos marcados y salían del sitio con paso acelerado, y después abandonaban la zona con su vehículo.

En el marco de la investigación, los agentes encontraron indicios que relacionan a los detenidos con 13 robos con fuerza en el interior de domicilios en Barcelona durante los meses de agosto y septiembre.

Robos en pleno verano

Las actuaciones realizadas se llevaron a cabo aprovechando el período estival de vacaciones, especialmente en la franja horaria de noche, según ha explicado la policía catalana.

Estos robos se llevaron a cabo en diferentes distritos de la ciudad, concretamente cuatro en el distrito de Sant Martí, cuatro en el distrito de Les Corts y cinco en el distrito del Eixample, mientras que los tres detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia el pasado 16 de octubre.

Consejos de seguridad

Los Mossos d'Esquadra han aprovechado para alertar a la ciudadanía sobre este método de robo, por lo que ha ofrecido diferentes consejos de seguridad para evitarlos.

"Si oye un ruido extraño o advierte la presencia de personas con actitud sospechosa en torno a su domicilio, no dude en llamar al 112", ha explicado la policía catalana sobre unas recomendaciones que también pasan por avisar al teléfono de emergencias si detectan marcadores en las puertas de acceso a domicilios.

"Si observa puertas o ventanas forzadas, o indicios de que se haya podido producir un robo, no toque nada y avise al 112. Siga siempre las indicaciones policiales", ha sentenciado el cuerpo policial.