Redacción Cataluña 04 NOV 2025 - 10:18h.

Los docentes denunciaron hace más de un año las malas prácticas en el centro de educación a los menores

El Departamento de Educación ha destinado un inspector extra para dilucidar si los hechos denunciados son ciertos

Compartir







GironaEl Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente informativo al Centro de Educación Especial El Ventijol de Blanes (Girona) por presuntos malos tratos a los alumnos con autismo.

Según ha avanzado La Vanguardia, los docentes denunciaron hace más de un año las malas prácticas en el centro de educación que vivían a diario los menores con autismo severo, como torceduras de dedos, tirones de orejas, bofetadas y presión en puntos de dolor para lastimar a los que no obedecían.

PUEDE INTERESARTE Investigan a tres adolescentes por el secuestro de un menor discapacitado al que torturaron en Halloween en Turín

Ante esta situación, el Departamento de Educación ha destinado un inspector extra para dilucidar si los hechos denunciados son ciertos. Tras la primera inspección, recogieron versiones contradictorias sobre los hechos y por ahora no se ha podido demostrar ninguna de las conductas denunciadas.

"Elementos de mejora" en el centro

Pese a ello, han detectado "elementos de mejora" en la gestión del centro y se está verificando que se implementen, mientras que la unidad de apoyo del alumnado en situación de violencia (USAV) se activó para hacer el seguimiento del caso y de momento sigue abierto.

Por su parte, el alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha afirmado que el consistorio desconocía los hechos, pero están pendientes en el caso de que se demuestren las acusaciones: "Siempre hemos estado y seguiremos estando al lado de las familias de los alumnos, ayudando en todo lo que haga falta".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Si estos hechos se demuestran son muy graves, he hablado con el presidente del AMPA para darles nuestro apoyo y también he hablado con la directora de la escuela. Todos envían un mensaje de tranquilidad", destaca Jordi Hernández, quien ha contactado con la Dirección de los Servicios Territoriales de Educación en Girona para informarse sobre el estado de la cuestión.

El alcalde de la localidad catalana ha confirmado que el centro ya esta implementado medidas correctoras, aunque desconoce de qué tipo se tratan. Pese a ello, remarca que el centro "siempre ha sido un centro de referencia en Girona" y que su directora se muestra tranquila y confía en la buena praxis de sus docentes.