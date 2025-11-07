La Fiscalía pedía sendas penas de 18 años de prisión por homicidio para las dos jóvenes, que llevaban en prisión preventiva tres años

La Audiencia de Barcelona ha decretado la puesta en libertad de dos mujeres a las que un jurado popular consideró no culpables de matar a un hombre echándole metadona en la bebida para robarle en 2021. La Fiscalía pedía sendas penas de 18 años de prisión por homicidio para las dos jóvenes, que llevaban en prisión preventiva tres años.

El ministerio público acusó a las dos jóvenes por un delito de homicidio, por el que pedía 14 años de cárcel, y otro de robo con fuerza a las cosas, por el que solicitaba 4 años de prisión. Además de los 18 años de privación de libertad, la Fiscalía solicitaba también una indemnización de 130.000 euros para la madre y el hermano del fallecido.

El jurado popular, sin embargo, las ha exculpado de los delitos de asesinato y homicidio, pero las ha declarado culpables de un delito de robo, pero el fiscal pidió 1 año y 11 meses por este delito, que ya había cumplido ampliamente al estar en prisión preventiva desde 2022 por lo que la sala de la Audiencia provincial ha ordenado la excarcelación.

El robo en el domicilio de la víctima

Según el escrito de la Fiscalía, el 12 de agosto de 2021, las dos acusadas habían ido al domicilio de la víctima para consumir drogas y le echaron un bote y medio de metadona en su bebida sin que este se percatara.

Aprovechando los efectos de esta sustancia, aseguraba la acusación pública, abrieron la caja fuerte y se apoderaron de dinero, relojes y joyas, así como otras pertenencias, como los mandos de una Play Station, y se fueron.

El hombre habría fallecido a consecuencia de la ingestión de la metadona y su cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en el domicilio. Las mujeres fueron detenidas en febrero de 2022 y desde entonces permanecían en prisión preventiva.