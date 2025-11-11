Multitud de vídeos en redes sociales muestran al delfín en Venecia haciendo acrobacias y acercamientos despreocupados

El Museo de Historia Natural de la ciudad ha pedido desde sus redes sociales no acercarse al animal para evitar estresarlo

Un delfín, bautizado como "Mimmo", se ha convertido en un habitante inesperado de la laguna de Venecia, concretamente de la zona frente a la Plaza de San Marcos.

El delfín lleva ya algunas semanas chapoteando entre las góndolas y protagonizando escenas llamativas. Multitud de vídeos en redes sociales lo muestran haciendo acrobacias y acercamientos despreocupados.

El Museo de Historia Natural de la ciudad ha pedido desde sus redes sociales no acercarse al animal para evitar estresarlo.

Un grupo de delfines en el puerto de Barcelona

El delfín en Venecia no es el único que ha protagonizado imágenes inusuales estos últimos meses. El pasado mes de marzo, un grupo de delfines llamaron la atención de los ciudadanos en el Puerto de Barcelona.

Primero fue un cetáceo quien fue avistado en las aguas en la infraestructura de trasnporte y servicios marítimos y semanas más tarde aparecieron un grupo de diez ejemplares.

"Parece que el delfín del otro día avisó a sus amigos", explicó el Puerto de Barcelona en redes sociales, donde fue adjuntado un vídeo en el que se podía apreciar el grupo de cetáceos.

Protocolos de protección

Para evitar poner en peligro a los delfines, el Puerto de Barcelona activó los protocolos para protegerlos.