Álex Aragonés 06 NOV 2025 - 16:23h.

Un usuario ha grabado al animal, nadando a contracorriente para tratar de sobrevivir tras la fuerte crecida del río

Alerta por lluvias en Cataluña y Baleares, en directo

BarcelonaEl episodio de lluvias intensas ha puesto este jueves en alerta a Cataluña, después de que la población recibiese en la noche de ayer un mensaje de ESAlert para extremar las precauciones y evitar desplazamientos. Esta situación ha dejado fuertes precipitaciones a primera hora de la mañana en algunos puntos del territorio, con algunas incidencias puntuales como la inundación total del parque fluvial del río Besòs a su paso por Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde un jabalí ha sido arrastrado por la crecida del agua.

Un usuario ha inmortalizado el angustioso momento en el que el animal estaba luchando para evitar que se le llevase la corriente tras la repentina crecida del río debido al episodio de fuertes precipitaciones en el área metropolitana de Barcelona. Unas lluvias que han aumentado el caudal, por lo que el agua ha bajado con mucha fuerza por todo el cauce y el jabalí ha tratado de nadar para llegar a suelo firme.

Pese a ello, las imágenes captadas muestran como el animal trataba de hacerlo a contracorriente, por lo que el agua ha sido más fuerte y lo ha arrastrado por el caudal. Otra persona ha preguntado al usuario que ha subido el vídeo en redes si el jabalí había logrado salvarse, a lo que ha respondido que no "hasta donde ha visto": "Se lo ha llevado la corriente".

Cerrado el Parque Fluvial del Besòs

Precisamente, la Diputación de Barcelona había cerrado el Parque Fluvial del Besòs por precaución ante las intensas lluvias que a primera hora han hecho crecer el caudal del río: "Desde anoche que se activó #AlertaCat, el parque permanece cerrado y hoy a las 8 h ya no se ha abierto para la ciudadanía. Se ha activado la fase de inundación total. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y la precaución".

Esta inundación ha bloqueado los laterales del parque, por lo que el jabalí no ha conseguido salir del lugar, tal y como se aprecia en las imágenes publicadas en redes sociales.

Cataluña da por finalizada la alerta

Protecció Civil de la Generalitat ha dado por finalizada la alerta del plan Inuncat este jueves a las 13:45, pero se mantendrá en fase de prealerta por la previsión de que puedan caer 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en puntos del noroeste.

Según ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, la alerta que enviaron el día anterior a los móviles de los ciudadanos ha permitido reducir el tráfico este jueves al haber 22.000 vehículos menos que el mismo día del año pasado: "Mucha gente ha optado por teletrabajar. Es buena noticia porque ha permitido que las lluvias no provocasen más colapso e intervenciones en los servicios operativos. Podía provocar accidentes de tráfico y ha evitado riesgos".

Por su parte, la subdirectora de Protección Civil, Inma Soler, ha confirmado que las incidencias a causas de las lluvias no han sigo generalizadas: "La peor situación ya ha pasado".