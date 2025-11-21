Fuego en la cocina de los hermanos Roca: el segundo incendio en un mes en otro de sus restaurantes en Girona
El fuego se ha originado esta vez de madrugada en el restaurante Normal de Girona y no ha causado heridos
GironaUn incendio ha vuelto a afectar de pleno a los hermanos Roca, quienes semanas atrás sufrieron las consecuencias de las llamas en uno de sus restaurantes. Un suceso que ahora vuelve a repetirse en otro de sus establecimientos en Girona.
Esta vez, el susto se ha producido en el restaurante Normal, que no ha causado heridos tras el fuego ocasionado este viernes de madrugada en el Barri Vell de Girona.
El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de un incendio en la cocina del restaurante a las 00:16 horas y los Bomberos de la Generalitat han activado seis dotaciones para dirigirse hasta la plaza del Oli de la localidad catalana.
Una vez en el restaurante, los bomberos han extinguido el fuego que principalmente ha afectado la campana extractora, la chimenea y materiales cercanos.
"Nada grave que no se pueda arreglar"
Tras el incidente, el hermano mediano de los Roca, Josep, ha informado por redes sociales del incendio, en el que nadie ha sufrido daños y ha agradecido la labor de los efectivos de emergencia.
"Sabe mal la molestia a los vecinos y compañeros. Nada grave que no se pueda arreglar. Intentaremos abrir lo antes posible. Incendio en la cocina y poco destrozo", ha explicado el hermano de los Roca, quien ha compartido un vídeo de la labor de los Bomberos de la Generalitat en las tareas de extinción.
El segundo incendio en un mes
El pasado 4 de noviembre, otro incendio afectó a otro de sus restaurantes. Esta vez en el Mas Marroch, donde la cúpula de madera del establecimiento quedó completamente calcinada.
"No eran fuegos artificiales. Cañas de gas endógeno y botellas de vino estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Importancia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangible inflamable", admitió Josep Roca Fontané.
El fuego causó afectaciones en la cúpula de una masía gótica del siglo XV situada a las afueras de Girona, rodeada de jardines centenarios y plantaciones de frutales: "Nada que no se pueda hacer y mejorar. Fuego y humo como punto de partida de la creación".