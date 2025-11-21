Álex Aragonés 21 NOV 2025 - 10:13h.

El fuego se ha originado esta vez de madrugada en el restaurante Normal de Girona y no ha causado heridos

Así es Mas Marroch, el restaurante de los hermanos Roca que se quemó semanas atrás

Compartir







GironaUn incendio ha vuelto a afectar de pleno a los hermanos Roca, quienes semanas atrás sufrieron las consecuencias de las llamas en uno de sus restaurantes. Un suceso que ahora vuelve a repetirse en otro de sus establecimientos en Girona.

Esta vez, el susto se ha producido en el restaurante Normal, que no ha causado heridos tras el fuego ocasionado este viernes de madrugada en el Barri Vell de Girona.

PUEDE INTERESARTE Los hermanos Roca abren su primer restaurante fuera de España: así es su imperio hostelero

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso de un incendio en la cocina del restaurante a las 00:16 horas y los Bomberos de la Generalitat han activado seis dotaciones para dirigirse hasta la plaza del Oli de la localidad catalana.

PUEDE INTERESARTE Vii, el bar para acomodarse en la barra que los hermanos Roca han hecho como homenaje a sus padres

Una vez en el restaurante, los bomberos han extinguido el fuego que principalmente ha afectado la campana extractora, la chimenea y materiales cercanos.

"Nada grave que no se pueda arreglar"

Tras el incidente, el hermano mediano de los Roca, Josep, ha informado por redes sociales del incendio, en el que nadie ha sufrido daños y ha agradecido la labor de los efectivos de emergencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Sabe mal la molestia a los vecinos y compañeros. Nada grave que no se pueda arreglar. Intentaremos abrir lo antes posible. Incendio en la cocina y poco destrozo", ha explicado el hermano de los Roca, quien ha compartido un vídeo de la labor de los Bomberos de la Generalitat en las tareas de extinción.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El segundo incendio en un mes

El pasado 4 de noviembre, otro incendio afectó a otro de sus restaurantes. Esta vez en el Mas Marroch, donde la cúpula de madera del establecimiento quedó completamente calcinada.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"No eran fuegos artificiales. Cañas de gas endógeno y botellas de vino estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Importancia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangible inflamable", admitió Josep Roca Fontané.

El fuego causó afectaciones en la cúpula de una masía gótica del siglo XV situada a las afueras de Girona, rodeada de jardines centenarios y plantaciones de frutales: "Nada que no se pueda hacer y mejorar. Fuego y humo como punto de partida de la creación".