Josep Roca Fontané ha lamentado el incendio que se ha producido de madrugada: "Alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangible inflamable"

El fuego también ha afectado al almacén trasero, un anexo que hacía de cocina y una de las salas del restaurante catalán

GironaUn incendio ha calcinado de madrugada la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilabreix (Girona), en un fuego que también ha afectado al almacén trasero, un anexo que hacía de cocina y una de las salas del establecimiento catalán.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso del fuego a las 04:26 horas de la madrugada y los Bomberos de la Generalitat han trasladado diez dotaciones hasta el lugar para apagar el fuego, que ha quedado estabilizado a las 07:00 horas y no ha causado heridos.

Ahora, los esfuerzos del cuerpo de bomberos se centran en las tareas de protección de lugar y en terminar de extinguir el incendio que ha dejado completamente calcinada la cúpula del restaurante Mas Marroch.

"Fuego y humo como punto de partida de la creación"

"No eran fuegos artificiales. Cañas de gas endógeno y botellas de vino estallando y generando tristeza. Desesperación y resignación. Importancia y alivio de no sufrir por ninguna desgracia humana. Solo tangible inflamable", ha explicado Josep Roca Fontané en sus redes sociales, donde ha compartido imágenes del lugar en llamas.

Una situación que ha afectado de pleno a la cúpula de una masía gótica del siglo XV situada a las afueras de Girona, rodeada de jardines centenarios y plantaciones de frutales: "Nada que no se pueda hacer y mejorar. Fuego y humo como punto de partida de la creación".

¿Cómo es el espacio afectado?

El espacio afectado es el 'Ágora' de la masía, un espacio "versátil, contemporáneo y lleno de luz, concebido para acoger momentos únicos", según explican desde el emblemático Celler de Can Roca, de tres estrellas Michelin.

"El Ágora se abre al exterior a través de grandes ventanales, fusionando interior y paisaje", explican en la página del restaurante sobre una edificación ecosostenible "concebida para disfrutar de la naturaleza bajo una pérgola construida con materiales de kilómetro cero".

El diseño del espacio lo llevó a cabo Oriol Roselló, especialista en arquitectura tradicional contemporánea, ofreciendo "un espacio diáfano y luminoso donde el entorno natural se fusiona con la comodidad y la elegancia".

"Recuperar, conducir, rehacer"

Junto al Ágora, el restaurante cuenta con unos jardines centenarios que rodean la masía: "on el marco perfecto para celebraciones al aire libre, rodeados de naturaleza y de la belleza de la piedra original. Amplios, luminosos y con un toque romántico, muestran un paisaje cambiante a lo largo del año que acompaña idealmente a nuestra cocina, siempre adaptada a cada temporada".

Una combinación entre naturaleza y arquitectura que ahora tendrá que volver a rehacerse tras un incendio que Josep Roca Fontané ha lamentado, aunque ha lanzado un mensaje de optimismo tras los hechos: "Recuperar, conducir, rehacer. Desde el punto fecal de la tristeza que ahora sentimos la familia Mas Marroch hasta el punto focal de pensar positivamente y celebrar la vida desde aquí nuevamente. Sembraremos el futuro. Estaremos cocinando algunas nuevas ilusiones".