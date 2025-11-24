Claudia Barraso 24 NOV 2025 - 17:17h.

Diez jóvenes, entre ellos un menor, han sido detenidos por una brutal agresión a un peatón en Blanes, Girona

Diez jóvenes, entre ellos un menor, han sido detenidos por una brutal agresión a un peatón en Blanes, Girona. El pasado 8 de noviembre, la víctima que cruzaba por una calle junto con otras dos personas, recibió una paliza por parte de una decena de jóvenes que iban distribuidos en dos coches y que pasaron con el coche a gran velocidad.

La víctima, acompañada de otras dos personas, comenzó a recriminarles el haber pasado tan rápido por el paso de cebra. Ahí comenzó la discusión por la que los jóvenes decidieron bajarse de coche y empezar a pegarle puñetazos y patadas hasta que la víctima acabó en el suelo con varias lesiones. No han confirmado la identidad de la víctima, tampoco su edad. Por el momento solo han confirmado que los diez jóvenes que se bajaron de los dos coches para agredir a la persona han sido detenidos y que entre ellos había un menor de edad.

Cuando llegó al hospital, descubrieron que sus lesiones eran graves

Los servicios de emergencia del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), acudieron al lugar de los hechos ya que la víctima se encontraba herida. Las lesiones que presentaba aparentemente eran superficiales y los sanitarios las consideraron como leves, pero decidieron trasladarle al hospital para una revisión. Tras un primer examen fue derivado al Hospital Trueta, donde descubrieron que sus lesiones eran más graves. Allí fue ingresado con un pronóstico grave, según 'Europa Press'

Los Mossos d´Esquadra, en colaboración con la Policía Local, han abierto una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido. El pasado 18 de noviembre pudieron detener a nueve jóvenes de entre 18 y 23 años. Además, uno de ellos era menor, como presuntos autores de un delito de lesiones. Tres de los jóvenes detenidos tienen antecedentes. Ya han pasado a disposición de un juzgado de instrucción en funciones mientras que el menor comparecerá ante la Fiscalía de Menores cuando sea requerido.