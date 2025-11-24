Redacción Cataluña 24 NOV 2025 - 14:06h.

El centro hospitalario catalán ha atendido a 665 víctimas de agresiones sexuales entre enero y octubre de 2025, un 6,5% más que en 2024

Tres de cada diez jóvenes españoles de entre 18 y 30 años han sufrido violencia sexual en la infancia o adolescencia

BarcelonaEl Hospital Clínic de Barcelona ha atendido 665 personas, de las cuales 562 son mujeres, por violencia sexual entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2025, lo que supone una media de dos casos al día y un incremento del 6,5% respecto el mismo periodo del año anterior.

Estos datos presentados este lunes por el centro hospitalario catalán muestran que el 65% de las mujeres atendidas habían sido violadas con penetración vaginal, anal y/o oral, lo que supone una proporción superior a la registrada el año pasado (57,6%). En el caso de los hombres, casi el 70% sufrió penetración anal y/o oral.

"Es un problema de salud pública, hay que dar una respuesta inmediata. Se necesitan más recursos humanos y económicos. Hay días que estamos atendiendo hasta nueve casos de violencia sexual en un mismo día", ha explicado Ester Valls, coordinadora de Trabajo Social del Hospital Clínic y presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salud.

Atendidas 23 personas sin techo

Valls ha destacado que el 28% de las mujeres violadas han sido menores de 25 años por hombres en un entorno seguro y por persona conocida: "Es necesaria una educación desde la información para que puedan prevenir y qué hacer en cada momento". En cuanto al rango de edad de personas atendidas es de 16 a 89 años.

También se ha puesto en valor la situación de colectivos vulnerables como las personas sin hogar. Desde principios de año se han atendido 23 personas sin techo, presentando una elevada prevalencia de violaciones y agresiones grupales y que a menudo tienen más dificultades para acceder a los programas de recuperación.

"Suponen un 3,6%, ha habido un incremento respecto años anteriores. Ha habido casos realmente muy violentos y son un colectivo muy vulnerable", ha explicado la Dra M. Àngels Martínez, ginecóloga y presidenta de la Comisión de Violencia Machista y Salud. En cuanto al lugar de las agresiones, siguen produciéndose mayoritariamente en domicilios, especialmente cuando el agresor es una persona conocida.

Los datos también reflejan un aumento de las derivaciones desde otros servicios de salud, que pasan del 25,8% al 34%: "Un indicador que evidencia que el sistema sanitario de la ciudad reconoce y deriva hacia el centro de referencia para afrontar estos casos". También han destacado la creciente vinculación a los programas de seguimiento: un 72% de las mujeres accede al programa de recuperación de secuelas psíquicas y un 70% al de enfermedades infecciosas.

Centro de referencia en violencia sexual

El Clínic es el centro de referencia para Barcelona y su área metropolitana en la atención de agresiones sexuales recientes a personas mayores de 16 años. Su modelo integral garantiza una respuesta sanitaria, psicológica y legal desde el primer momento, con equipos multidisciplinares formados específicamente para evitar la revictimización y asegurar una atención respetuosa y segura.

El hospital mantiene activado un protocolo de asistencia urgente que incluye diagnóstico, recogida de muestras, profilaxis de enfermedades infecciosas y apoyo emocional inmediato. También ofrece programas de seguimiento especializado que permiten abordar las secuelas físicas y psíquicas a lo largo del tiempo, con un alto nivel de vinculación.

Esta combinación de atención urgente y continuada convierte al Clínic en "un modelo de referencia a escala nacional" y en "un espacio donde las víctimas saben que encontrarán protección, profesionalidad y un circuito preparado para acompañarlas durante todo el proceso de recuperación".