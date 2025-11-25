Agencia EFE 25 NOV 2025 - 10:43h.

La mujer recibía malos tratos por parte de la pareja con la que convivía y contactó con los servicios sociales

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Corbera de Llobregat (Barcelona) después de que su mujer denunciara malos tratos por su parte y que no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.

Según informa la policía catalana, el hombre de 45 años ha sido detenido como presunto autor de los delitos de violencia de género y detención ilegal.

El pasado viernes 14 de noviembre, una mujer contactó con los servicios sociales de Corbera de Llobregat mediante el buzón del correo oficial, para pedir asesoramiento, dado que recibía malos tratos por parte de la pareja con la que convivía.

Interrupción en la comunicación entre la mujer y servicios sociales

Tras varios intercambios de mensajes por correo electrónico, la comunicación entre la mujer y los servicios sociales se cortó. Debido a esta interrupción, los encargados de los servicios sociales se pusieron en contacto con los Mossos d'Esquadra de Sant Vicenç dels Horts para informar de estos hechos.

Los agentes de la Unidad del Grupo de Atención a la víctima de la comisaría de Sant Vicenç dels Horts y agentes de la Policía Local de Corbera de Llobregat se desplazaron entonces al domicilio familiar, donde pudieron mantener una conversación con la mujer.

Ésta explicó a los agentes que sufría malos tratos por parte de su marido, quien no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses. Por último, el 18 de noviembre, los agentes, con la información recogida por los servicios sociales así como las declaraciones de la propia víctima, detuvieron a su marido por un delito de violencia de género y por un delito de detención ilegal.