Claudia Barraso 27 NOV 2025 - 19:54h.

Gerard Piqué, profesor invitado en la Universidad de Harvard para hablar sobre cómo manejar los negocios

Gerard Piqué estrena nueva faceta, esta vez como profesor invitado en una de las universidades más prestigiosas: nada más y nada menos que en Harvard. Allí, ha dado una charla a los alumnos del ‘Master of Business Administration’ (MBA) sobre cómo crear un proyecto de lo más ambicioso e innovador como el de la ‘Kings League’, que ya ha pasado a ser uno de los grandes eventos en redes sociales.

Hace tan solo dos años que el exfutbolista decidió iniciar este negocio en España y México y ha terminado atrayendo a muchos más países como Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África. Estados Unidos también pretende unirse a esta competición que tantos millones de euros ha generado ya.

El catalán ya se encargó de anunciar este nuevo ‘debut’ como profesor en Harvard. En la primera fotografía aparecía delante de una gran pizarra que contenía muchos apuntes y esquemas, otra posando en el cartel de la universidad con el edificio detrás y otra en mitad de esa charla donde aparecía el empresario en el centro del aula rodeado de muchos jóvenes que le escuchaban atentamente.

Un año de felicidad y proyectos para Piqué

Sin duda, ha sido un buen año para Gerard Piqué a pesar de las malas rachas y las críticas que recibió en el pasado, tanto por sus problemas fiscales como por su polémica separación con Shakira. La temporada de la ‘Kings League’ 25/26 ya ha sido dada por comenzada por uno de los creadores de este proyecto, quien publicaba un carrusel de contenido en su perfil de Instagram, desde una foto con el exjugador del Real Madrid Marcelo y Plex, hasta un vídeo de presentación en el que el catalán anuncia la llegada de Lamine Yamal a la competición.

En cuanto ha subida personal, parece ir rodando también. Tras su costosa ruptura con su exmujer Shakira, Piqué ha publicado muchas fotografías donde aparece muy enamorado junto a su actual pareja Clara Chía, viajando por distintas partes del mundo juntos e incluso una primera imagen inicial donde los novios aparecen dándose un beso en lo que parece un restaurante.