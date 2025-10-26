Lamine Yamal tendría intención de comprar la mansión de Barcelona que perteneció a Shakira y Gerard Piqué

Lamine Yamal y Nicki Nicole formalizan su relación: el jugador presenta a su novia a su entrenador, Hansi Flick

Compartir







BarcelonaA sus 18 años, Lamine Yamal podría estar dando un nuevo paso en su vida personal. Según informa el periódico 'El país' y ha confirmado el medio de comunicación 'El periódico', el futbolista del Barcelona FC podría comprar la mansión que perteneció a Shakira y a Gerard Piqué durante sus años como pareja.

Al parecer, el centrocampista del club blaugrana estaría negociando para hacerse con la casa que perteneció a la artista colombiana y al exfutbolista y que vendieron hace tan solo unos meses. Desde 'El País' han asegurado que la intención de Lamine Yamal es hacerse con la casa que perteneció a Piqué y a Shakira transformarla por complejo. Es decir, el futbolista quiere que la mansión pase de ser una casa familiar a una casa de un deportista de élite.

PUEDE INTERESARTE Las claves del sumario del apuñalamiento al padre de Lamine Yamal

La casa que podría adquirir el futbolista: gimnasio, piscinas, estudio de grabación y sala de juegos

Tres años después de su ruptura, la expareja lograba vender una de las tres viviendas que compartían en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por algo más de tres millones de euros.

Esta mansión que la cantante y el futbolista vendían en agosto de 2025 parte de un complejo que adquirieron durante su relación para transformarlo en un gran espacio familiar, fue uno de los hogares más exclusivos de la pareja junto a sus hijos Milan y Sasha y los padres de la cantante.

PUEDE INTERESARTE Lamine Yamal en versión gigante, la estrella de una colla en Lleida

El proyecto, iniciado en 2012 y diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, incluía tres casas interconectadas por grandes jardines, piscinas, gimnasio, sala de juegos, estudio de grabación y terrazas con vistas impresionantes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La venta de la mansión de Shakira y Gerard Piqué

Tras la ruptura y la marcha definitiva de Shakira a Miami, la pareja decidió poner a la venta el complejo de 3.800.000 euros, del cual dos viviendas principales siguen en el mercado por 10,99 millones de euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La venta, según confirman medios como 'ABC' y 'La Vanguardia', no fue sido sencilla. La artista se mostraba firme en no rebajar el precio, mientras Piqué presionaba por vender rápidamente para poder instalarse con Clara Chía en una nueva propiedad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El desacuerdo por el precio - Shakira pedía hasta 12 millones de euros y el exfutbolista aceptaba rebajas que lo situaban entre 6 y 10 millones - volvía a generar tensiones y retrasos en las negociaciones entre la expareja y los posibles compradores.

Sin embargo, la cantante colombiana y el futbolista catalán lograban deshacerse del inmueble en agosto de este mismo año.

La mansión fue escenario de momentos clave en la vida de ambos y sus hijos, así como de la última etapa, marcada por la crisis matrimonial, los rumores y la prensa. La operación cierra un capítulo para la cantante y el exjugador, que continúan repartiendo su patrimonio y rehaciendo sus vidas por separado.