Al menos cuatro personas han sorprendido a la víctima y la han cargado en un vehículo después de amenazarla

Una niña de 9 años confiesa en una charla del 25N en su colegio que su tío la violaba de forma reiterada durante años en Palma

Compartir







BadalonaUn hombre ha sido secuestrado a punta de pistola en el barrio de la Salud, en Badalona (Barcelona). Al menos cuatro personas han sorprendido a la víctima y la han cargado en un vehículo después de amenazarla. Según informa ‘ElCaso.com’, tres vehículos han escapado de la zona.

Los Mossos d’Esquadra han comenzado la investigación después de que los vecinos y los familiares de la víctima diesen la voz de alarma. De momento, los agentes no han aportado más información sobre el caso.

El hombre ha aparecido apaleado en un bosque

El hombre ha aparecido herido, con signos de haber sido apaleado, en un bosque cercano a un hospital de Girona. La víctima ha entrado al centro hospitalario por su propio pie y ha sido atendido de las heridas. Los investigadores de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte no saben quién es todavía pero sí tienen datos sobre los autores del secuestro y la agresión.

Se trata de cuatro personas: dos de nacionalidad marroquí y dos más de nacionalidad española, conocidos de la zona del barrio de la Salut de Badalona. Todo apunta a que se trata de un secuestro exprés y tortura relacionados con el tráfico de drogas y el impago de alguna partida.

PUEDE INTERESARTE Un hombre agrede sexualmente a una niña de 12 años en Madrid: se abalanzó sobre ella en una marquesina de autobús

Los Mossos intentan esclarecer los hechos a raíz de las matrículas de los coches que usaron para escapar y del testimonio de la víctima. Las autoridades llevan unos meses advirtiendo sobre el modelo criminal relacionado con este tipo de negocios, ya que incluyen la violencia, los asaltos y las agresiones.