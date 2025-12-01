Álex Aragonés 01 DIC 2025 - 04:00h.

El autobús de dos plantas abre sus puertas para conocer las tradiciones navideñas catalanas en un trayecto de 80 minutos

Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces de Navidad de Barcelona tras un espectáculo de danza aérea

BarcelonaDisfrutar de la magia de la Navidad en Barcelona, pero sobre ruedas, es posible gracias al Barcelona Christmas Tour, una ruta nocturna en un autobús de dos pisos que este viernes abre sus puertas para descubrir los sitios y espacios de la ciudad con una decoración e iluminación especial para la ocasión.

El trayecto en el vehículo de Transportes Metropolitanos de Barcelona permite disfrutar de la iluminación de las calles de la ciudad desde el piso superior de un bus turístico y conocer las tradiciones navideñas catalanas, gracias a las explicaciones en vivo que realizan en catalán, castellano o inglés los guías a bordo durante el trayecto, que tiene una duración de 80 minutos.

El pasado año disfrutaron de esta ruta especial de Navidad a bordo del turístico más de 9.000 personas y, este año, el servicio modifica el recorrido y los autobuses circularán por la Via Laietana, que estrena iluminación navideña.

En marcha hasta el 4 de enero

La ruta estará en marcha de lunes a domingo hasta el próximo 4 de enero y realizará entre seis y diez salidas diarias, entre las 18:00 y las 20:30 horas. No habrá servicio los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero y las salidas serán desde la parada del Barcelona Bus Turístico de la plaza de Catalunya.

Este recorrido incluirá monumentos y puntos emblemáticos iluminados como la Casa Batlló, la Pedrera, el paseo de Gràcia, el Recinto Modernista Sant Pau Barcelona, la Sagrada Familia y su feria de Navidad, el paseo de Sant Joan, el Arco de Triunfo, la avenida Paral·lel o la Gran Via

El vehículo está adaptado para personas con movilidad reducida, el piso inferior, y con dificultades auditivas. En cuanto a los precios, el billete para adultos (mayores de 13 años) tiene un coste de 15,00 euros, mientras que los niños (entre 4 y 12 años) pueden disfrutar de la experiencia por 10,00 euros, y los menores de 4 años pueden viajar de manera gratuita.

"Esta es una oportunidad única para vivir una Navidad especial en Barcelona, rodeado de luces, historias y las mejores tradiciones", culminan desde Barcelona Christmas Tour, donde disfrutar del ambiente navideño también es posible sobre ruedas.

La 'operación Navidad' en Barcelona

El consistorio de la capital catalana pondrá en marcha el próximo 1 de diciembre un dispositivo especial por Navidad, que estará vigente hasta el 19 de enero de 2026, con el objetivo de "asegurar que las fiestas se desarrollen con normalidad, garantizando la convivencia, el civismo, la seguridad ciudadana y la movilidad en todos los distritos".

El dispositivo cubre todos los distritos de la ciudad, con especial atención a los ejes comerciales, zonas turísticas y espacios de gran afluencia como la Sagrada Familia, La Rambla, Park Güell, Turó de la Rovira, Passeig de Gracia, Barceloneta y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Inspecciones en locales y presencia en la vía pública

La Guardia Urbana de Barcelona, en previsión de una mayor afluencia de compradores en las diferentes zonas comerciales de la ciudad y de un uso más intensivo del espacio público, aumentará su presencia en la vía pública llevando a cabo funciones de proximidad y prevención para garantizar la seguridad y priorizando la presencia de patrullas uniformadas a pie.

El dispositivo del cuerpo de policía barcelonés tiene los objetivos generales de mantener los niveles de seguridad, movilidad, convivencia y civismo, facilitar el desarrollo normal de la actividad cotidiana y preservar la tranquilidad de la ciudadanía.

La Guardia Urbana también realizará inspecciones en locales de pública concurrencia, incidiendo también en las infracciones relacionadas con los ruidos molestos, el exceso de aforo y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores, tanto en el interior de los locales como en la vía pública.