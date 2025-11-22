Álex Aragonés 22 NOV 2025 - 04:00h.

La instalación traslada la escena cotidiana de los hogares hasta el vestíbulo del DHub: "Convierte un gesto íntimo en una experiencia colectiva"

BarcelonaEl Museo del Diseño de Barcelona, conocido como DHub, también se prepara para la llegada de la Navidad. Una época festiva en la que este año han querido rendir homenaje al día de Reyes, a través de una escena que se repite en todos los hogares con el típico roscón.

"Una mesa parada, un roscón en el centro, el cuchillo que gira, los trozos que se reparten, la sorpresa de encontrar —o no— el haba o la figurita del rey. Es un ritual modesto pero cargado de tensión, humor y simbolismo", explican desde el museo de la capital catalana, que se ha inspirado en esta tradición para instalar un roscón gigante que a diferencia del que conocemos no se puede comer.

Se trata de una instalación lumínica que traslada esta escena cotidiana hasta el vestíbulo del DHub, "convirtiendo un gesto íntimo en una experiencia colectiva y monumental".

Seis metros de diámetro

Este roscón hinchable tiene seis metros de diámetro y está iluminado desde dentro, que ocupa el espacio como una presencia gigante y sorprendente, y convierte al DHub en "la gran mesa de la Navidad".

"La obra incorpora un dispositivo interactivo que convierte el ritual del roscón en un juego lleno de buenos deseos y espíritu navideño", culminan desde el museo sobre una instalación que se abrirá al público el próximo sábado 22 de noviembre a las 18:30 horas, en el marco del encendido de las luces de Navidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Precisamente, el consistorio celebrará el acto de encendido de la instalación e invitará a los asistentes a realizar una cata de roscón para empezar la Navidad.

Sin pesebre en la plaza Sant Jaume

Este año, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido prescindir del pesebre que año tras año desataba la polémica en la plaza Sant Jaume, por lo que esta vez una instalación lumínica rodeará el consistorio y la Generalitat de Cataluña.

"No es un mapping convencional , sino una imagen viva pensada para abrazar a las personas que visitan la plaza. Sin principio ni final, la pieza invita al disfrute pausado y a la contemplación. Según el planteamiento creativo, las estrellas y el cosmos abrazan la ciudad en un diálogo armónico con la arquitectura de los edificios, resaltando sus detalles y fundiéndose con la cúpula celeste", han explicado.

El corazón de la instalación lumínica son 25 estrellas haciendo referencia al calendario de adviento que se iluminan gradualmente, cada una con un ritmo propio, hasta confluir en una cadencia común: "Las estrellas, repartidas orgánicamente entre las dos fachadas, conjuntamente con las guirnaldas, crean un efecto visual que resalta los detalles arquitectónicos con gran precisión , como si cada edificio llevara un traje hecho a medida".

La estética se inspira en el brillo del oro con dorados de los cuadros de Klimt, los marcos de los retablos y la delicadeza de las piezas religiosas hechas con pan de oro. También evoca el efecto de los vestidos de lentejuelas , que capturan y devuelven la luz con un juego de reflejos.