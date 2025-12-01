Álex Aragonés 01 DIC 2025 - 17:20h.

Los premios de la estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas van más allá del dulce: la recompensa diaria es la estancia en un hotel

En marcha 'Barcelona Christmas Tour', la ruta nocturna en autobús para disfrutar del ambiente navideño sobre ruedas

Compartir







BarcelonaEn pleno mes de diciembre, la cuenta atrás para la llegada de la Navidad ya ha comenzado. Una larga espera que muchos optan por afrontar tachando los días con el calendario de adviento, que incluye una sorpresa diaria al abrir una de sus 24 casillas y que no siempre suele llevar un dulce de premio. Es el caso de la propuesta original de Carla, que en vez de chocolate como recompensa promociona el turismo catalán a través de hoteles de todo el territorio.

"Es mi trabajo final de grado de la universidad. He intentado hacer algo un poco diferente porque ya que hay que dedicarle muchas horas, pues al menos que sea algo que me motive", ha explicado la estudiante de último curso de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Girona, quien a través de sus redes sociales sortea cada día una estancia en un hotel con encanto de Cataluña.

Para llevar a cabo la propuesta, Carla ha dedicado meses de gestión: "Me lo he pasado bien haciéndolo, pero también he sufrido mucho. Había momentos que a lo mejor tenía 17 hoteles confirmados, pero no todos". De hecho, en cada uno de ellos la universitaria catalana ha vivido en primera persona la experiencia para compartirla con la gente en redes sociales.

"No sabía si lo conseguiría"

"Empecé a grabar los hoteles antes de tener los 25 confirmados porque si no veía que no llegaba. En un mes y medio no tenía tiempo. Entonces, me la jugué. Pero he estado noches hasta las 04:00 de la mañana programando correos", añade Carla sobre una "locura" que ha conseguido hacer realidad tras enviar más de 200 correos "tranquilamente" a diferentes alojamientos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde hoteles en el Montseny a estancias en Besalú. Una experiencia diaria única que es la culminación de una idea que tuvo a finales del curso pasado: "Se me ocurrió hacer la idea de un calendario de adviento de sorteos únicamente de hoteles de Cataluña, para así fomentar el turismo catalán. No sabía si lo conseguiría".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así empezó a dar vueltas al concepto que tiene como objetivo promocionar el turismo local catalán. "La mayoría de hoteles son pequeñitos, he podido conocer a sus dueños y hablar con ellos". Para ella, el filtro más importante para elegir el lugar era que el hotel tuviese encanto.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Quería conocer también la historia que había detrás"

"No quería las típicas cadenas. Quería conocer también la historia que había detrás. Desde lugares en la montaña a sitios delante del mar", añade Carla, quien ha vivido la experiencia en los 25 lugares seleccionados junto a una acompañante especial: "Me he llevado a mi madre a todos. Está encantadísima, ella sí que lo ha disfrutado, yo no tanto"-

Para Carla, el sitio que más le ha impactado es un alojamiento japonés: "Está en medio de la montaña. Me ha sorprendido que en Cataluña haya un hotel así. De hecho, probé por primera vez el inodoro con chorro de agua. El sitio también está muy bien ambientado, llegas, te hacen quitarte los zapatos y te dan el kimono".

Un reto personal con el que ahora solo espera que llegue la ansiada Navidad: "El objetivo personal ya lo he conseguido, que era poder hacer este TFG. Cuando se lo comentaba a la gente, todo el mundo me decía que no lo conseguiría porque era mucho trabajo. Así que me he demostrado también a mí misma que soy capaz", culmina la estudiante, quien ahora espera que los ganadores del sorteo del calendario de adviento disfruten tanto como ella lo ha hecho junto a su madre en cada uno de los 25 lugares de toda Cataluña.