El presidente del Gobierno ha criticado que el CEO de una empresa que gestiona un hospital público de la Comunidad de Madrid

La dirección del Hospital de Torrej�ón, gestionado por Ribera Salud, habría presionado a sus médicos para mejorar sus beneficios aumentando las listas de espera

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha acusado hoy al PP de "hacer de la salud un negocio" tras filtrarse unos audios con información publicada este miércoles que asegura que la empresa gestora del hospital público de gestión privada de Torrejón de Ardoz, que ordena rechazar pacientes para ganar más dinero.

Con un mensaje muy directo dando su opinión sobre todo esto, ha confesado que "Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse", ha escrito Sánchez en su cuenta de la red social X, esta mañana tras conocerse los audios.

El presidente del Gobierno ha criticado que Pablo Gallart, CEO de una empresa que gestiona un hospital público de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP, esté "decidiendo sobre la vida de la gente", en referencia a una información publicada en El País, y ha señalado que "en eso consiste la privatización de la sanidad".

"Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias, no lo vamos a permitir. El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", ha asegurado.

En concreto, seg�ún publica El País de acuerdo con unas grabaciones a las que ha tenido acceso, el CEO del grupo Ribera, que gestiona el hospital de Torrejón, da la orden de rechazar pacientes y pide a sus mandos ajustes para lograr un beneficio de "cuatro o cinco millones".