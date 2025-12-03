El CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, pide ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones"

Madrid, la comunidad autónoma con la mayor privatización de la sanidad

La sanidad madrileña afronta un nuevo escándalo en su sistema de gestión mixta público-privado, tras conocerse este miércoles grabaciones de la dirección del Hospital público de Torrejón de Ardoz cuya gestión está otorgada a la empresa de matriz francesa, Ribera Salud. Las grabaciones han sido publicadas por el diario El País y en ellas se puede oír al máximo responsable de este centro solicitar al resto de directivos médicos medidas destinadas a mejorar los beneficios empresariales a costa de reducir pruebas, expulsar a paciente y aumentar las listas de espera. La Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid niega los hechos y asegura que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) realiza "una gestión de la lista de espera transparente y eficaz". La oposición anuncia medidas ante los tribunales.

Las grabaciones corresponden a la intervención del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre. En ellas se puede escuchar a Gallart abogar por subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Para ganar "cuatro o cinco millones"

"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart en ese audio. Asimismo, insta a "hacer iteraciones" --ajustes-- para "alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones", según este periódico.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recalcado este miércoles que no ha detectado hasta el día de hoy "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora del Hospital de Torrejón de Ardoz en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público" pero ha remarcado que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

Responsables de este departamento han movilizado un equipo multidisciplinar que se ha personado en el hospital para "constatar 'in situ' la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos". Asimismo, se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa, Ribera Salud.

En un comunicado, el departamento dirigido por Fátima Matute ha subrayado que, tras los resultados de ambas medidas, la Consejería "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder". "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)", han remarcado.

En cualquier caso, ha insistido en que dispone de los mecanismos necesarios "para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha remarcado que se mantienen reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo.

Acciones judiciales de la oposición

Nada más conocerse el contenido de estos audios, la oposición madrileña formada por Más Madrid y PSOE-M han anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por las prácticas de la empresa gestora del Hospital de Torrejón para rechazar pacientes o procesos no rentables con el objetivo de "aumentar su beneficio económico".

En declaraciones de la portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha recalcado que se trata de un ejemplo más de prácticas que su formación lleva denunciando desde hace tiempo por parte de "empresas privadas que se benefician de esa parasitación público-privada" y "priorizan los beneficios económicos por encima de la salud de los pacientes".

De esta forma, según ha recalcado, estas empresas hacen una "selección de pacientes" basada en los que le "son más rentables" mientras que "los más complejos se van a la Sanidad Pública". "Este es el modelo del Partido Popular y para que este modelo funcione se necesita que los gobiernos del Partido Popular sean cómplices de este modelo", ha denunciado Mónica García.

En este marco, Mónica García ha recalcado que Ayuso "es cómplice de un modelo que está alimentando tanto al Grupo Rivera como al Grupo Quirón" y ha tildado de "absolutamente intolerable" este tipo de prácticas con las que "pone en jaque la salud de los pacientes". "No lo vamos a permitir y vamos a estudiar todas las acciones legales que sean necesarias", ha zanjado.

Desde PSOE-M su secretario general y ministro para la Transición Digital y la Función Pública, Óscar López, ha cargado con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por considerar a los pacientes como "clientes". "Es una vergüenza absoluta lo que está haciendo Ayuso con la sanidad madrileña", ha señalado el dirigente socialista, que ha remarcado que "las privatizaciones convierten un derecho de todos en el negocio de unos pocos".

El Grupo Parlamentario Socialista ha avanzado que va a solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para que dé explicaciones al respecto.

"Hoy hemos escuchado cómo se ve a los pacientes como clientes, cómo se alargan las listas de espera, cómo se convierte un derecho de todos como es la sanidad pública en un negocio de unos pocos. Eso es lo que está haciendo la señora Ayuso en Madrid. Y por eso tantas burradas, para que no se hable de esto, de la verdad de lo que está pasando en Madrid, que es que la señora Ayuso está favoreciendo el negocio de unos pocos, robando el derecho a la sanidad pública de calidad de todos", ha apuntado el líder de los socialistas madrileños.