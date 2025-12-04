Marta Alcázar 04 DIC 2025 - 21:46h.

Desde el centro de mando en Torre Ferrusa salen los agentes rurales con vehículos, unidades caninas y drones para peinar la zona cero

Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana: La UE amplía restricciones a 91 municipios

Ya son 13 los jabalíes muertos en Collserola por peste porcina africana. Una confirmación que llega el mismo día que la Unión Europea amplia la zona de seguridad en la provincia de Barcelona. Es un radio de 20 kilómetros en torno al paraje donde se han localizado todos los jabalíes infectados. Afecta a 91 ayuntamientos donde no se puede mover el ganado ni vender la carne de cerdo.

Aunque la zona de exclusión ha aumentado, los ganaderos se lo han tomado como un alivio porque no perjudica a las grandes áreas de cría de cerdo. Hoy hemos acompañado a uno de los equipos que rastrea esa zona infectada y nos ha contado el protocolo que siguen cuando encuentran un animal muerto. Desde el centro de mando en Torre Ferrusa salen los agentes rurales con vehículos, unidades caninas y drones para peinar la zona cero y el perímetro de vigilancia.

"Estamos alrededor de unos 500 efectivos. Hoy vamos a poder ver un ejemplo de cómo se trabaja una de las cuadrículas que nos han sido asignadas en el 'briefing' diario. La patrulla a pie tiene que ir con el ritmo que va paso a paso mirando todo el terreno con los perros, que son especialistas en la localización de cadáveres de fauna", explica Quico Rivera, subinspector del Área de Drones de Agentes Rurales.

Drones equipados con cámaras térmicas

"La velocidad de avance cambia radicalmente. En caso de que se localice un ejemplar muerto, se activaría el equipo de extracción. Y él es el que hace la recogida, el embolsamiento del cadáver, la toma de muestras si hay que hacerlo, el precinto y la limpieza de la zona donde estaba el cadáver", añade.

Con drones equipados con cámaras térmicas, inspeccionan el terreno en busca de ejemplares muertos donde no llegan los agentes rurales. "Viene dotado de cámara óptica y cámara térmica. La cámara es capaz de detectar esos cambios de temperatura. Eso nos ayuda también a ganar velocidad, velocidad de prospección y, sobre todo, geolocalización de los ejemplares", añade Rivera. Agentes y vehículos deben desinfectarse siempre al salir de la zona de vigilancia.