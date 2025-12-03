Javier Villanueva 03 DIC 2025 - 17:35h.

Rumanía se ha convertido en el epicentro de la crisis con más de 109.950 casos registrados, concentra alrededor del 70 % de los contagios en la Unión Europea.

El origen del brote de fiebre porcina en Cataluña podría estar en un bocadillo contaminado

La peste porcina africana ha reaparecido en España tras más de 30 años sin detectarse un solo caso. Los contagios detectados sitúan a nuestro país dentro del grupo de 14 estados miembros de la Unión Europea que actualmente lidian con esta enfermedad viral, altamente contagiosa y con graves repercusiones económicas para el sector porcino.

En el caso español, la situación se mantiene bajo control: los contagios se han limitado a jabalíes y no han alcanzado las explotaciones comerciales de cerdos. Esta diferencia resulta crucial, ya que la entrada del virus en granjas supone pérdidas millonarias y obliga al sacrificio masivo de animales para contener la propagación. La alerta, sin embargo, es máxima, dado el riesgo de transmisión entre fauna silvestre y ganado doméstico.

Millones de cerdos sacrificados en toda Europa

Otro caso especial en la UE es de Alemania que solo en 2025 se han contabilizado 1.667 jabalíes infectados, lo que refleja la persistencia del virus en poblaciones silvestres y la dificultad de erradicarlo. La expansión de la PPA en la fauna salvaje complica las labores de control y aumenta la presión sobre las autoridades sanitarias y los productores.

Más grave es la situación en los países donde la peste ha penetrado en las explotaciones porcinas. En estas naciones, señaladas en los informes comunitarios como “zonas rojas”, el impacto económico y social es considerable. En la última década, la Unión Europea ha tenido que ordenar el sacrificio de más de tres millones de cerdos para frenar los brotes, con consecuencias directas en la producción, el comercio y el empleo rural.

