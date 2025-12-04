Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana.

La UE fija restricciones en 91 municipios del área de la peste, pero deja fuera Osona

Las autoridades veterinarias han confirmado cuatro nuevos casos de jabalíes que han dado positivo en peste porcina africana (PPA), lo que eleva el número total a trece, todos ellos localizados en las inmediaciones de los anteriores focos, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y dentro del perímetro de la zona considerada de mayor riesgo-.

Según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de Cataluña han notificado la detección de dos nuevos focos de peste porcina africana en jabalíes silvestres, con uno y tres animales, respectivamente, en cada uno de ellos.

Con estos dos nuevos focos, ascienden a cinco los notificados hasta la fecha, dos de ellos primarios y los otros tres secundarios. Además, otros 37 animales muertos encontrados en la zona y sus alrededores han resultado negativos.

La nota del ministerio recuerda que estos hallazgos son resultado del "intenso trabajo" de campo llevado a cabo por el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat, con un total de 26 equipos operativos de trabajo en colaboración con la UME (Unidad Militar de Emergencias), el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil (Seprona) y la Policía local.

Esa búsqueda incluye la búsqueda de cadáveres de jabalíes, la vigilancia de accesos no autorizado a la zona infectada, la desinfección de vehículos y personas, y la instalación de carteles que informan de la prohibición de entrar en la zona.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdos, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus visitas y la toma muestras en las 39 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. También se han inspeccionado sus medidas de bioseguridad.

Se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de autonomías, según el MAPA.

Las autoridades han recordado que la PPA es una enfermedad no zoonósica, es decir que las personas no pueden infectarse ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.

Dada la situación, el MAPA ha recordado que es "necesario extremar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales de esta especie".

Además, ha recordado la obligación de comunicar cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

Se pone la lupa de nuevo en la gestión de la fauna salvaje

El brote de peste porcina africana en Cataluña ha vuelto a cuestionar la gestión de la fauna salvaje en general y del jabalí en particular: los ecologistas piden "dejar de criminalizar a la fauna silvestre", mientras los científicos advierten de que existe una sobrepoblación de esta especie.

Ecologistas en Acción reconoce que "puede estar justificado el aplicar medidas de control de jabalíes en el foco" donde apareció la enfermedad para evitar que se expanda y llegue a las granjas de cerdos, pero pide no extender las iniciativas de forma preventiva "con la excusa de que hay superpoblación", que, a su juicio, no existe.

"En todo caso, las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo", afirman sus portavoces, que achacan el aumento del contacto entre fauna silvestre y población humana al "crecimiento urbano y poblacional" desplegado en "una ocupación exagerada del territorio" con urbanizaciones en pleno monte y segundas residencias en costa y montaña.

Para Jaume Grau, portavoz de la ONG, "está amplísimamente documentado que buena parte de los problemas en el sector primario están vinculados a la crisis ecológica" con cosechas perdidas por sequías o inundaciones y desequilibrios poblaciones por crisis de biodiversidad, por ejemplo, y es ahí hacia donde la Administración debería dirigir su interés. En su opinión, el problema es la ganadería industrial -incluyendo la de porcino- que "mueve miles de millones de euros, pero es un ejemplo incuestionable de insostenibilidad"

La distribución de áreas de mayor densidad de población de jabalí se localiza, según el plan nacional de gestión, en el noreste de la península Ibérica, en especial en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona, Huesca y Valencia.

Las comunidades autónomas donde se ha producido el mayor incremento en los últimos años, además de Cataluña, son Murcia, Navarra y Castilla y León, aunque los estudios disponibles certifican un "fuerte" crecimiento en el número de ejemplares en toda España durante los últimos 40 años, que además se ha ido acelerando "con el consecuente aumento de accidentes, daños a cultivos y riesgos sanitarios".

El plan considera la necesidad de combinar la caza con el uso de trampas para la captura de animales o nuevas tecnologías -como el empleo de drones con cámaras térmicas- además de potenciar la colaboración entre administraciones, ya que frenar el crecimiento de sus poblaciones es "necesario" por los riesgos sanitarios, ecológicos, económicos y sociales que entrañan.

Censar estos animales es complicado por su "comportamiento esquivo"

Luis Fernando Villanueva, ingeniero agrónomo y director de la Fundación Artemisan, también señala la dificultad de censar a estos animales "por su comportamiento esquivo", pero estima que "la cifra de ejemplares debe estar entre 1,2 y 1,5 millones", ya que "se calcula que cada año son capturados entre un 25 y un 30 % y, en 2023, fueron unos 478.000".

Al ser un animal muy prolífico, "cada 15 años duplica su cifra, por lo que para finales de este decenio o principios del que viene podría haber unos 2 millones", lo que incluye a los cerdolíes o híbridos resultantes del jabalí europeo y el cerdo vietnamita, una especie invasora empleada como mascota cuya suelta o abandono ha contribuido a acrecentar el problema.

El abandono progresivo del monte "está creando un caldo de cultivo ideal para la proliferación de jabalíes", por lo que "no queda otra fórmula eficiente para regularlos que la caza, es totalmente necesaria" porque, "si no abatiéramos tantos jabalíes cada año, ¿qué sería de la ganadería extensiva, por ejemplo?", según Villanueva.

"Hoy hay menos cazadores que hace cuarenta años y las administraciones deberían ser las más interesadas en que su número no se redujera", afirma, pero "tienen cierto complejo, incluso miedo, para hablar del papel de la caza en el control de especies" por la opinión de buena parte de la sociedad que "a menudo desconoce el mundo rural".

Para Villanueva, la solución pasa por flexibilizar la actividad cinegética que "no puede seguir aplicando criterios de hace treinta años" tanto en permisos como en tecnología y un ejemplo de cómo mejorar, señala, es Murcia, cuyo -Gobierno autonómico autorizó el uso de visores térmicos para batidas nocturnas "y eso permitió abatir el año pasado más de 13.000 animales".

Por ello, la Fundación ha puesto en marcha el Proyecto Huellas, que desarrolla material didáctico en centros educativos "para que exista una formación de qué es y por qué es necesaria la caza, más allá de su aspecto lúdico".

La UE fija restricciones en 91 municipios del área de la peste

La Unión Europea (UE) ha fijado restricciones hasta finales de febrero en 91 municipios dentro del área de 20 kilómetros a la redonda del primer foco de peste porcina africana (PPA) en el área de Collserola (Barcelona), una zona en la que prosiguen los trabajos para contener el virus con unos efectivos que se elevan a los 1.000 agentes.

En una decisión de ejecución de la Comisión Europea publicada este jueves en el Diario Oficial de la UE, el bloque comunitario establece restricciones relativas a determinadas medidas de emergencia provisionales en relación con la peste porcina africana en España, hasta el 28 de febrero de 2026.

Las restricciones se amplían de 64 a 91 en las comarcas catalanas de Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Alt Penedès, Anoia y Bages. Quedan fuera las comarcas con mayor peso del sector porcino de Cataluña, como Osona, Bages (Barcelona) y Segrià (Lleida).

En estos 91 municipios dentro de la zona declarada como "infectada", quedan prohibidos los desplazamientos de animales silvestres, de porcinos en cautividad o de sus productos derivados.

Desde el inicio del operativo se habrían encontrado más de una cincuentena de ejemplares que se han enviado a analizar al laboratorio de sanidad animal CReSA, según los Agentes Rurales de la Generalitat.

Los Agentes Rurales de la Generalitat apuntan que hay otras enfermedades endémicas que afectan a estos animales, como la tuberculosis, y que seguramente se han encontrado más cadáveres porque se han buscado de forma proactiva y han habido centenares de llamadas de la ciudadanía.

Aumentan los efectivos

El conseller de Agricultura de la Generalitat ha explicado que los efectivos que están trabajando en la zona han aumentado de los 500 a casi un millar, entre bomberos de la Generalitat, agentes forestales de Cataluña, Madrid y Andorra, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y militares de la UME.

Todo ello con la reciente incorporación de unidades caninas, útiles para rastrear zonas boscosas de más difícil acceso, y con la aportación de drones con cámaras térmicas, que permiten localizar jabalíes muertos o vivos que hayan quedado escondidos gracias al calor que desprenden.

Medidas de captura o sacrificio

La Generalitat está pendiente de pactar con el Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea los métodos de captura y sacrificio más adecuados, tanto en el primer radio de 6 kilómetros como en el segundo anillo de 20 kilómetros.

Están preparadas trampas de captura masiva y armas con silenciador que se podrían usar para llevar a cabo sacrificios, una vez llegue la autorización comunitaria.

A tenor de las afectaciones que está teniendo el foco de peste en el sector porcino por el cierre parcial de exportaciones, Ordeig ha pedido a las empresas que apliquen las medidas "más transitorias y con el mínimo impacto posible" sobre las plantillas, y ha recordado que el Govern aprobará el próximo martes nuevas ayudas.

Preocupa el cierre total de Japón y México

El sector productor e industrial del cerdo ibérico ha salvado por ahora el mayor flujo de exportaciones ya que sus principales destinos siguen aceptando el producto, a pesar de los casos de peste porcina africana en jabalíes de Cataluña, si bien, preocupa el cierre total de Japón y México, dos destinos relevantes.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué, ha señalado que su país y España buscan reanudar flujos comerciales, suspendidos de manera "precautoria", en "cuanto sea posible hacerlo" tras el brote de la peste porcina africana en Cataluña.